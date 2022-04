Pablo Motos vuelve a pronunciarse sobre el bofetón de Will Smith en Los Oscar: "Hace dos semanas"

Desde el pasado 27 de marzo, Will Smith se ha convertido en el protagonista absoluto por su paso por la gala de los Oscars. De pronto, el actor se levantó de su asiento y se subió al escenario para dar un puñetazo a Chris Rock en pleno directo. El comediante estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas al ver que el actor nominado perdía la paciencia. "Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión", decía el presentador, intentando quitar hierro al asunto.

Tras el puñetazo, Smith se sentaba de nuevo en el lugar donde se encontraba y gritaba en varias ocasiones "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca". El cómico hizo una broma sobre que esperaba ver a la esposa del actor en la segunda entrega de 'La teniente O’Neil', la película en que Demi Moore se rapaba la cabeza. El problema es que Pinkett Smith decidió raparse tras sufrir problemas de alopecia, de los que ha hablado públicamente.

Este episodio ha generado un gran debate, ya que muchos discuten sobre si es justificable o no el guantazo de Will Smith a Chris Rock. Al igual que piensan en las diferentes penalizaciones que debería recibir el actor por su comportamiento. A pesar de ello, dado el revuelo mediático, Smith anunció su decisión de abandonar la Academia y, por otro lado, la Academia ha decidido vetar a Smith durante diez años. De esta manera, el actor podrá seguir siendo nominado por su trabajos, pero no podrá asistir a la gala ni ir a recogerlo en el caso de ser premiado.









"Se nos está quedando un planeta..."



Como consecuencia, el actor ha anunciado que ha ingresado en una clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés originado por todo el revuelo mediático. Esta última noticia llegó a la tertulia de 'El Hormiguero' dirigida por Pablo Motos y formada por Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val como colaboradores. En su momento, el presentador se posicionó del lado del actor, aunque no justificó la violencia de su reacción.

No obstante, ha vuelto a pronunciarse tras enterarse del castigo que la industria le ha puesto a su amigo, dado que cree que es "desorbitado". "Si hay un juicio en un escenario violento siempre se habla de la proporcionalidad con la que alguien respondió en defensa propia y cuando ya no es defensa propia. La proporcionalidad del castigo es desorbitada", comenzaba diciendo el conductor del espacio.

"Él mete la pata, después pide perdón, después se va de la Academia de Cine, y lo siguiente que le hacen es cancelarle. Es como decir: 'ahora eres un paria en este planeta. Hace dos semanas eras uno de los tíos más queridos de este planeta y ahora te odiamos'. No sé, eh...", reflexionaba el presentador.

Motos opina que no es acertado que compañías como Netflix y Sony hayan decidido cancelar todos los proyectos cinematográficos que tenían en marcha con Will Smith. "Se nos está quedando un planeta...", opinaba el presentador. "No quiero ponerme en contra de los que cancelan, pero creo que también aprovechan esto para ganar 'medallitas' respecto a una sociedad que aprecia muchísimo las buenas conductas de cara a la galería”, opinaba por su parte Nuria Roca.