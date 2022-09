Pablo Motos sorprende con su respuesta ante la pregunta de su retirada de 'El Hormiguero': "Después de..."

'El Hormiguero' es uno de los programas más exitosos de nuestra televisión. Presentado por Pablo Motos, el espacio de Trancas y Barrancas lleva más de una década formando parte de la parrilla. Fue estrenado en septiembre de 2006 y, desde entonces, no han dejado de crecer, anotando cada vez mejores datos hasta hacerse casi cada noche con el minuto de oro y el programa más visto del prime time.

De hecho, el programa de Antena 3 despidió la última temporada como líder de su franja por octavo año consecutivo. El espacio cerró el 2021-2022 con un 15,6% de cuota de pantalla media y 2,4 millones de espectadores, marcando así el segundo mejor resultado de su historia. De hecho, su última entrega fue marcada por su programa número 2.500, el que aprovecharon para homenajear a cada uno de los trabajadores y recordar tanto la historia como anécdotas del formato.

Ahora han comenzado una nueva temporada que ha empezado por todo lo alto y con grandes invitados, entre los que han destacado Sonsoles Ónega, Chanel, Paz Padilla, Quevedo, Becky G, Romeo Santos o Carlos Alcaraz, entre otros. De hecho, el tenista ha sido el primero en marchar la mejor cuota del año con Trancas y Barrancas al marcar un 19.3% de la audiencia, además de ser el segundo de emisión más vista de este inicio de temporada con 2.662.000 espectadores.









"¿Piensas retirarte o esto va a ser para siempre?"

Manteniendo el nivel, Pablo Motos recibió a a Joaquín Sánchez, el jugador del Betis. Esta vez, el futbolista acudió al programa de las hormigas para promocionar su nuevo espacio de entrevistas en Antena 3. Aunque Joaquín no ha desvelado la fecha de estreno, sí ha hablado de cómo ha sido para él pasar a ser el presentador y cómo se ha sentido al frente de su primer programa de televisión.

A raíz de esto, contaba que ha "tenido que hacer de cocinero, de astronauta, de artista… Y yo creo que no valgo para nada, que es lo peor". Fue entonces cuando el presentador le recordó cuando rechazó formar parte de 'El Hormiguero'. "Al principio cuando empezabas a decir que te ibas a retirar yo te dije que te vinieras de colaborador y me dijiste que sí. No tienes palabra", le reprochaba Motos.

"Eso no fue así. Es verdad lo que tú dices que viniera a colaborar y yo te dije: 'Pablo, yo encantado, pero ¿Quién entrena por las mañanas?'", confirmaba el futbolista. Fue entonces cuando el entrevistado le pidió cambiar los roles y pasar a ser él quien entrevistase a Motos.

No obstante, el presentador no contaba con la pregunta que le iba a hacer su invitado. "¿Piensas retirarte o esto va a ser para siempre?", le preguntaba entonces Joaquín. Como consecuencia, se creó un momento de silencio en el que Motos no sabía qué responder y reaccionó con una risa nerviosa. Sin embargo, se limitó a echar balones fuera: "Después de ti". Acto seguido, dejando a un lado las bromas, el entrevistado habló de su retirada: "La intención es que sea el último año, pero imagínate que entramos en Champions…".