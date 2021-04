Pablo Motos se salta al guion al bromear con María Galiana sobre las últimas palabras de Fernando Simón

La actriz española María Galiana ha sido la primera invitada de Pablo Motos en 'El Hormiguero' tras las vacaciones de Semana Santa. En la entrevista la popularmente conocida como 'abuela de Cuéntame' ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y también ha dado muchos consejos sobre la interpretación, sobre todo para las nuevas generaciones de actores.

También, Galiana se ha referido a asuntos de actualidad como el proceso de vacunación en nuestro país, reconociendo que a sus 86 años de edad todavía no ha recibido la vacuna, un síntoma que indica el lento ritmo de vacunación en nuestro país y que en muchas ocasiones se presenta de forma desigual en función de la comunidad autónoma.

El ritmo de vacunación en España

Simón ha dicho que "España está vacunando muy bien" y ha recordado, además, que la infraestructura del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha permitido durante la campaña de la gripe administrar 14 millones de dosis en siete semanas sin "grandes esfuerzos", con lo que para la covid el sistema puede absorber "bastante más" de dos millones semanales.

Por todo ello, el objetivo de llegar al 70 por ciento de vacunados a lo largo del verano en España "está al alcance de la mano", han coincidido tanto la ministra Darias como Fernando Simón en su comparecencia para explicar la evolución de la pandemia.

De hecho, este lunes ha llegado a España la primera remesa semanal de 1.200.000 dosis de la farmacéutica Pfizer previstas para este mes de abril, y que se suma a otra partida de más de un millón de vacunas de AstraZeneca, recibida el pasado jueves y que ya se comenzó a administrar esta Semana Santa, periodo en el que se han inoculado algo más de 400.000 inyecciones.

EFE/Fernando AlvaradoFernando Alvarado





Este ritmo puede acelerarse además con la llegada el 15 de abril de 300.000 vacunas de la farmacéutica Janssen, que logra la inmunización con una sola dosis y se destinará a los más mayores.

Además, Fernando Simón, ha considerado que cada vez hay una evidencia "más sólida" de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en los mayores de 65 años, con lo que ve probable que "en muy breve" España apruebe su administración para este grupo, más aún cuando la ficha técnica de la vacuna "no cierra la puerta" a esta opción.

La broma de Pablo Motos a María Galiana

Con todo estos datos encima de la mesa, Pablo Motos ha querido sacar a su invitada un titular sobre la vacunación, y le ha hecho una broma jugando con su papel en Cuéntame. "Igual te vacunan antes en Cuéntame que en la vida real", ha señalado Pablo Motos antes de recibir la respuesta de la actriz: "A lo mejor, porque todavía no me han vacunado con casi 86 años".









Con 85 años, María Galiana está rodando @cuentametve, haciendo la obra de teatro “El Abrazo” en el @TeatroBellasArt y realizando el recital de “El alma desnuda” #GalianaEHpic.twitter.com/Ysr2fIiDEZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 5, 2021





Sobre su no vacunación, Galiana lo ha relacionado con que ya pasó el coronavirus en febrero del pasado año. "Estaba ensayando otra función de teatro que íbamos a estrenar el 5 de marzo y unos días antes me fui a comer con mi médico de cabecera, que también somos amigos. Al día siguiente me llamó su mujer para decirme que le habían detectado la covid y que me iban a llamar de Sanidad. Me dieron unas pautas y que les llamara si empeoraba", ha explicado la actriz reconocido que no pasó miedo por la enfermedad.

También te puede interesar

Así es Pablo Motos: su patrimonio, su problemática juventud y el éxito de "El Hormiguero"

'El Hormiguero': salen a la luz los motivos por los que no vemos a Pablo Motos en Antena 3 esta semana