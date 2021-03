Pablo Motos se salta el guion para contar su anécdota más personal con Quique San Francisco: “Era un héroe”

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', ha querido rendir este lunes en 'El Hormiguero' un sentido homenaje a Enrique San Francisco, el actor español que ha fallecido a los 65 años de edad. En este sentido, el comunicador de Atresmedia ha tenido un recuerdo para él en su discurso de apertura del programa y también ha repasado algunos de los momentos más especiales de las veces que visitó 'El Hormiguero'.

Hace unos días nos enterábamos del ingreso hospitalario de Quique San Francisco en el hospital Clínico de Madrid por una neumonía bilateral severa. Una información que publicaba la revista Diez Minutos en exclusiva. El actor suspendió el pasado 23 de enero la función de su obra 'La penúltima' en Vizcaya por 'problemas de salud', según aseguraban sus organizadores. Quique San Francisco, con 65 años, ha fallecido hoy tras no superar estos problemas de salud por los que fue ingresado. El actor nunca evitó mostrar las debilidades que había tenido a lo largo de su vida, como las drogas y el alcohol, que siempre reconoció consumir.

El adiós a Enrique San Francisco

Uno de los momentos más preocupantes de su vida fue en el año 2002 cuando sufrió un accidente de moto que le impidió moverse más de un año que arrastró durante mucho tiempo haciendo sus apariciones públicas en sillas de ruedas o muletas. Quique siempre será recordado por todos nosotros por lo gran actor que ha sido y por todo lo que ha aportado al entretenimiento de nuestro país.

En este sentido, Pablo Motos no ha ocultado su emoción en el programa, y lo ha hecho con las siguientes palabras de cariño al que fue su invitado y amigo delante de las cámaras en más de una ocasión: "A mí Enrique me enseñó a estar en un escenario, me enseñó a sobrevivir en Madrid, me enseñó a entender a los artistas y me enseñó hasta que extremo una persona puede ser libre. Como era libre, eligió vivir en el lado salvaje de la vida. Los que estábamos cerca de él nunca nos aburríamos. A veces no tenía dinero, a veces le quitaban la luz. Pero si le preguntabas cómo estaba siempre te decía que se encontraba bien. Enrique era un genio y un sabio".

El recuerdo de Pablo Motos a Enrique San Franciso

A lo largo del monólogo, Pablo Motos ha repasado algunos de los momentos más llamativos de la vida de Enrique San Francisco, recordando que siempre ha tenido momentos de altibajos que ha vivido rodeado de amigos como Pablo Motos, que siempre estaban ahí para echarle una mano. También, el presentador de 'El Hormiguero' ha recordado alguno de los mensajes, a modo de anécdota o aprendizaje. "Todos queríamos a Enrique porque te hacía sentir debilidad por él y entraba y te robaba el corazón".

Enrique San Francisco era un genio y un sabio #TanganaEHpic.twitter.com/fKw3puZXoA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2021

A lo largo del programa, 'El Hormiguero' también ha querido hacer un montaje, a modo de homenaje, con las imágenes más curiosas de Enrique San Francisco en las veces que visitó el programa presentado por Pablo Motos.

¿Sabéis lo que más le gustaba a Enrique San Francisco? Divertirse. Así honramos su memoria #TanganaEHpic.twitter.com/LKbwH1C7Op — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2021

