Pablo Motos revela el secreto que pudo cambiar su futuro profesional

Las reflexiones e informaciones de Pablo Motos en cada comienzo de programa están invitando a pensar y a hacerse muchas preguntas a todos sus espectadores. La pasada noche, en 'El Hormiguero', Motos vio oportuno contextualizar en este momento lo importante que es tomar bien una decisión y lo mucho que eso puede marcar la vida. Pero antes, te recordamos cómo arrancaba su primer programa. Ni él se imaginaría el éxito que tendría a posteriori.

Lo que él contó anoche sorprendió (y mucho) en redes sociales. Ya te adelanto que no todo el mundo apostaba por su valía profesional. Estas eran sus palabras textuales.

''Me estoy encontrando a mucha gente que a raíz del coronavirus quiere cambiar cosas de su vida. La decisión es la cosa más poderosa que tiene el ser humano. Nos da miedo hasta elegir un restaurante. Nos dan miedo las consecuencias de lo que hacemos. Hay decisiones que parecen grandes, pero son pequeñas, como comprar una casa o un coche. Las pensamos mucho. Luego están decisiones pequeñas, que las pensamos poco o nada'', contaba. Para Motos la decisión más importante y valiente a su vez es decidir ''cómo voy a ser yo. Es una decisión que se puede cambiar. Voy a ser un cascarrabias. Voy a ser una persona que se queja de todo y sufre. Voy a ser una persona que culpa a los demás de sus errores y sufre. Voy a ser una persona mentirosa. O una persona que dice cosas para hacer daño a los demás. O no voy a hacer rehenes a quienes me rodean''.

La importancia de saber elegir en cualquier circunstancia según Pablo Motos

''Otra decisión importante es arriesgarse y no tomar el camino fácil. A mí me dijeron que nunca podría hacer televisión porque no mi cara no tiene mandíbula y no tenía personalidad. Fue una persona muy importante. Viene una persona importantísima y te dice ‘tú no vas a hacer televisión en tu vida’… Imaginaos lo que me limitó esa persona''.

''Este tipo de comentarios y juicios se pueden superar. Si arriesgas, prepárate para trabajar mucho. Si trabajas una hora más que los demás, les ganas. Prepárate para que te digan que no. Te duele un montón, pero no importa. Importa la primera vez que te dicen que sí. Dicen que cuando la gente enferma siempre llega una fase en la que se arrepiente de las cosas que no has hecho. Ese estado de la vida que te habría gustado vivir. Es una decisión importante'', concluyó.

Pero esta no es la primera vez que sale a reducir el pasado de Pablo Motos en su espacio.

A finales de abril, Pablo Motos dio paso a los informativos improvisados, pero bastante profesionales, que Flo está grabando durante estos días de confinamiento. Para despedir a su invitado Motos recordó un viejo chantaje a su invitado: "Hace tiempo te dije que tenía algo por lo que deberías pagarme para que no lo ensañara", avisaba Flo. El presentador de Requena pensó que no seriá para tanto y dejó a Flo enseñar su vídeo.

Precisamente, el vídeo se trataba de una obra teatral del año 2000 donde Florentino actuaba y donde Motos era uno de los guionistas. Se podía ver a un joven Pablo Motos, sin barba y con menos pelo. "¡Quita eso!", le pedía el presentador con un cierto tono de avergonzado. "Si lo llego a saber, no lo pones". A pesar de lo embarazoso de las imágenes, Motos le ponío un toque de optimismo al asunto: "Tengo más pelo ahora. Soy el único viejo al que le ha crecido"