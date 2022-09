Pablo Motos, de piedra, al enterarse del atraco que ha sufrido Carmen Maura: "No me dio tiempo a reaccionar"

El pasado 5 de septiembre, Pablo Motos arrancaba una nueva temporada al frente de 'El Hormiguero'. Tras superar las dos últimas, en las que el covid le ha obligado a ausentarse en alguna ocasión, el presentador ha recargado las pilas durante estos meses, para volver a las noches de Antena 3 con las mejores entrevistas y las secciones más divertidas, a la par que arriesgadas.

Chanel era la encargada de dar comienzo a la temporada, en el horario habitual del programa, de lunes a jueves a las 21:45. Tras los cuatro primeros programas, el balance de la semana era arrollador, y es que cerraba el jueves rozando los 2 millones de espectadores, de media, en cada uno de los programas, que contaron con la visita de Sonsoles Ónega, Paz Padilla y Quevedo, además de la de la cantante.

Esta semana, el lunes era el turno delos coaches de 'La Voz', Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, cuatro músicos con trayectorias de gran éxito. El martes visitaba el plató de Antena 3 el actor Karra Elejalde, mientras el miércoles hacía lo propio la actriz Lali Expósito. Además, la próxima semana, el nuevo número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz, volverá a sentarse con Pablo Motos.

Carmen Maura explica en 'El Hormiguero' el atraco que sufrió hace escasos días

En el programa de este jueves, Pablo Motos ha contado con la presencia de Carmen Maura como invitada. La actriz ha participado en un juego junto al presentador, preparado por Trancas y Barrancas, en el que han sacado a la luz distintas anécdotas de la vida de ambos. Las hormigas formulaban una pregunta a cada uno, por turnos. Al que le tocaba debía dar una respuesta y el otro adivinar si era verdad o mentira.





Una de las cuestiones dirigidas hacia la actriz ha sido si alguna vez le habían atracado, a lo que ella ha contestado afirmativamente. En un primer momento, Pablo Motos no se ha creído la respuesta de Maura, pero ella ha confesado que sí había ocurrido de verdad hace escasos días tras una actuación, dejando al presentador y a todos los presentes a cuadros.

En ese momento, la actriz ha pasado a detallar la historia que vivió hace escasos días: "Iba con mi hija que está en forma porque vive en el campo y lo cogió y lo paró. Ella, por ejemplo, lo pasó muy mal porque actuó como si fuera un guardaespaldas, me dejó de piedra. Lo tiró al suelo y lo sujetó. A mí no me dio tiempo a reaccionar, cogí todo lo que se me había caído por el suelo".