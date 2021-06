Pablo Motos corta 'El Hormiguero' para desahogarse por la salida de Sergio Ramos del Real Madrid: "Me afecta"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, no ha perdido la oportunidad de pronunciarse este jueves sobre la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid. El hasta ahora capitán del club blanco dejaba la dirección madridista después de más de 16 años vistiendo su elástica y tras haber conseguido más de 30 títulos tanto nacionales como internacionales.

El pasado miércoles, el Real Madrid publicaba en su página web un comunicado anunciado que en las próximas horas tendría lugar un acto en la ciudad deportiva de Valdebebas para despedir al jugador sevillano. Al acto han acudido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y Pilar Rubio junto a sus hijos.

Tras posar con todos los trofeos que ha conseguido en su dilatada trayectoria, Sergio Ramos se ha presentado en la sala de prensa para comunicar que aceptó las condiciones puestas sobre la mesa por el Real Madrid para su renovación, pero que cuando decidió firmar el club le comunicó que la oferta había caducado.

Sergio Ramos, junto a Florentino Pérez, en el acto de despedida del futbolista









Ahora, el futuro del camero es toda una incógnita, pero todas las informaciones apuntan a que Ramos jugará sus últimos años en el máximo nivel en Inglaterra o Francia: los dos equipos de Manchester y el Paris Saint Germainestán entre los favoritos para hacerse con sus servicios.

A lo largo de las últimas horas, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño, tanto de amigos como de compañeros, para despedirse de un jugador que ha marcado época en el Real Madrid, consiguiendo cuatro copas de Europa en solo cinco años.

Las palabras de cariño de Pablo Motos sobre Sergio Ramos

A este homenaje se ha sumado Pablo Motos durante la tertulia de actualidad que ocupa la escaleta de 'El Hormiguero' cada jueves, pronunciando unas palabras personales con las que ha querido mostrar su cercanía y su cariño hacia Sergio Ramos y toda su familia. "El tema del día, sin duda, es la salida de Sergio Ramos. Es un tema que a mí personalmente me afecta. La mayoría de la gente sabe que es uno de mis mejores amigos. Primero quiero quedarme a gusto. Es una pena que la mayoría de la gente solo conozca al Sergio Ramos de dentro del campo, porque es mucho mejor todavía como amigo. Sergio es un tío que es generoso, leal, noble, inteligente y que es divertido. Yo le admiro muchísimo, son momentos complicados".

"Yo le admiro muchísimo porque de toda la gente que he conocido en mi vida, que he conocido unos cuantos, jamás he conocido a nadie con una mente tan ganadora como la Sergio Ramos. Os voy a contar una historia que creo que lo explica", ha explicado el presentador de Atresmedia antes de comenzar a narrar la historia.

"El otro día estábamos tomando chocolate con churros, que lo hacemos cada 15 días y le pregunto qué piensa cuando tira un penalti y toda la responsabilidad recae sobre él. Me dice que se mete en una especie de túnel mental. Yo le pregunté si en ese momento no tenía miedo, y me dijo que solo estaba pensando en que dirección iba a salir para celebrar el gol. Yo creo que esto explica la mente de un ganador", ha contado Pablo Motos antes de despertar el aplauso del público.