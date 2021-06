Sergio Ramos se va del Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, anunciará este jueves que deja el conjunto blanco tras 16 temporadas en la capital de España, en un acto que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, según informó la entidad merengue mediante un comunicado.

"El Real Madrid comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", indicó el club.

El central andaluz, que comparecerá ante los medios en una rueda de prensa telemática, dice adiós al Real Madrid tras más de tres lustros vistiendo el color blanco desde su llegada a la capital de España en el verano del año 2005, procedente del Sevilla.

En total, Sergio Ramos ha jugado 16 temporadas en el Real Madrid y se va con un reguero de títulos: 22, repartitdos en 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 5 Ligas, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas del Rey.

Sergio Ramos se despide en sus redes sociales





El capitán del Real Madrid no renovará un contrato que finaliza el próximo 30 de junio después de una temporada en la que ha estado negociando desde el principio. El camero, sin embargo, no ha aceptado la propuesta del conjunto blanco y buscará nuevo destino a sus 35 años.

En sus años como madridista fue nominado al Balón de Oro en seis ocasiones, fue elegido como uno de los diez mejores centrales en la historia del fútbol y fue incluido en el once ideal de la década pasada, la cual comenzó con los éxitos logrados con la selección española, con la que es bicampeón de Europa y campeón del mundo.

El pasado mes de marzo, Ramos ya dejó caer que la renovación sería difícil, aunque la continuidad de Luka Modric, que sí ha renovado, podrían haber animado al sevillano. Sin embargo, no fue así. "No hay nada nuevo", dijo por aquel entonces, y avisó que podrá estar "tres, cuatro o cinco años al máximo nivel".





Su futuro puede estar en Inglaterra

Según ha ido contando Manolo Lama en estos últimos meses, aunque el deseo del central del Real Madrid era continuar en el conjunto blanco, su futuro, ahora, puede estar en Inglaterra. El '4' del Real Madrid está abatido y, en estos momentos, se encuentra reunido con su hermano y representante preparando su despedida de este jueves.





Una noticia adelantada por Siro López en El Partidazo de COPE

Siro López adelantó en el tramo final de Tiempo de Juego los planes del Real Madrid para los próximos días. El capitán del club blanco, Sergio Ramos, no continuará en el equipo después de no haber llegado a ningún acuerdo para ampliar su contrato, que finalizaba el 30 de junio. El club ya ha hecho oficial el fichaje de David Alaba, procedente del Bayern de Munich con la carta de libertad, y ahora está pendiente de la venta o no de Varane, que sigue sonando como una posible salida este verano.