Pablo Motos enmudece a Grefg con una pregunta que "va con guillotina": "Esto no lo he dicho públicamente"

Desde la marcha de El Rubius a Andorra para evitar pagar impuestos en España, los youtubers han ocupado todos los medios de comunicación por su polémica decisión. Es por esto por lo que, la noche del lunes, 'El Hormiguero' aprovechó para recibir a su primer invitado streamer.

The Grefg visitó el programa de las hormigas para explicar cómo funciona su profesión y lo que les empuja a tomar la decisión de irse a Andorra, ya que él lleva viviendo allí desde hace cuatro años. El programa contó así con la visita de uno de youtubers más conocidos de nuestro país, dado que, hace unas semanas, logró enganchar a su directo de Twitch a 2,4 millones de personas.

Tras hablar de en qué consiste ser youtuber y desvelar algunas anécdotas del invitado, Pablo Motos quiso abordar la polémica que todos los espectadores estaban esperando. "Tu vives en Andorra desde hace cuatro años ¿Tú qué opinas de la polémica que hay de los youtubers que os vais a Andorra para pagar menos impuestos? ¿Qué opinas de que os tachen de insolidarios?", quiso saber el presentador.

"Pablo este tema dijimos que no lo íbamos a tocar", bromeó Grefg para después opinar que cree que "el tema de Andorra hay que abordarlo" teniendo en cuenta que "cada uno tiene el derecho de vivir y tributar donde quiera".

"Lo que se ha hecho estos días es abrir un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión ya que tanto el a favor o en contra tienen sus razones. Los medios tradicionales han entrado a saco, han ido a meter mierda contra nosotros, nos han criminalizado. No sé si nos ven como una competencia", agregó el entrevistado.

"Hoy en día, el trabajo está más descentralizado y cada uno puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. Un sitio donde pueda tener mejoras fiscales, o simplemente, que le gusta", continuó explicando. "Se ha focalizado en los youtubers y creo que ese punto de vista es erróneo, creo que el debate es: ¿Cómo podemos hacer para que este tipo de riqueza vuelva al país? Ese sería el tema", señaló el youtuber.

A raíz de esto, Motos le hizo una pregunta muy directa que enmudeció al entrevistado, aunque, finalmente, decidió responder con una experiencia personal que no había contado antes en público. "Si estando en Andorra, si de repente, imagínate que tienes mala suerte, y te tuviesen que hacer un trasplante de hígado, ¿Dónde te lo harías?", cuestionó el comunicador.

"Yo esto no lo he dicho públicamente, pero el año pasado, en enero... sé que tu pregunta va con guillotina, sufrí una hernia inguinal y mucha gente en Andorra elige operarse en Barcelona y yo dije 'me voy a operar en Andorra' porque estoy pagando los impuestos aquí", confesó el invitado, dando así una contestación muy aplaudida.