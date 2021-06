Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' lo que más le molesta de su mujer: "Mi mujer..."

La noche del jueves, 'El Hormiguero' despidió la semana con una gran invitada internacional. Alicia Keys regresó al espacio de las hormigas después de mucho tiempo pero, esta vez, lo hacía a través de una videollamada desde Estados Unidos. La cantante fue entrevistada por Pablo Motos para promocionar su biografía, 'More myself: mi viaje', que saldrá el próximo 16 de junio.

No obstante, también contó algunos llamativos episodios que ha vivido durante su carrera, como la cena que tuvo con Barack Obama y Bono, vocalista de U2. "Nos invitó para hablar de un proyecto sobre retrovirales para África. Yo pensé que era una locura de vida..., Bono se puso a tocar la guitarra y el presidente a cantar y canta genial, tiene estilo, tiene actitud".

Tras disfrutar de una entretenida y divertida conversación, el conductor del espacio de Antena 3 dio paso a la tertulia que se hace cada jueves, la que está protagonizada por Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y María Dabán, quien sustituye a Tamara Falcó hasta que pueda regresar tras terminar el curso en Le Cordon Bleu. Esta vez, los colaboradores protagonizaron momentos muy llamativos por todas las confesiones que se pusieron sobre la mesa.

Todo comenzó cuando Del Val explicó el motivo por el que pasaba tanto tiempo en las oficinas del programa de Antena 3. "Paso aquí muchas horas, pero es que quiero huir de casa", contaba el colaborador ni corto ni perezoso, sorprendiendo así a sus compañeros, concretamente a su mujer, Nuria Roca, que se encontraba presente.

"La convivencia es, probablemente, una de las cosas más difíciles del mundo. Todos nos cansamos hasta de nosotros mismos y cuando te emborrachas lo haces para descansar de ti. Te pillas un pedo y, durante un rato, no eres tú", contaba entonces el presentador, dejando claro que para él convivir con su pareja no siempre era fácil.





"¡Venga Pablo, desahógate!"

Fue entonces cuando el conductor del espacio quiso saber cómo es para ellos vivir con sus parejas: "¿Qué cosas os cansan de vuestras parejas? Voy a empezar por mi mujer para que luego no digáis nada y como ahora no me puede contestar...", dijo Motos, entre risas. "¡Venga Pablo, desahógate!", le animaba Trancas, provocando las risas en el plató.

"En casa se sabe cuándo está mi mujer por la cantidad de cosas que están cayendo al suelo. Compró unos vasos maravillosos hace mes y medio. De los doce, solo queda uno", contaba el comunicador, haciendo referencia a la torpeza de su mujer. "Habrá que escuchar que tiene que decir Laura...", decía entonces Dabán.

"Mi mujer pierde el móvil todos los días del año", seguía contando el presentador. "La conozco y es verdad que siempre se lo va dejando por todos lados, es una cosa muy graciosa", corroboraba Del Val, ya que es amigo íntimo de la pareja, por lo que conoce bien a Laura. "Por último, y ya me quedo a gusto, mi mujer te hace una pregunta y cuando le vas a contestar se va", se sinceraba Motos, provocando las risas en el plató del programa. "¡Es verdad!", volvió a apoyarle el escritor, entre risas.

"Por regla general, en casa hay cosas que los hombres no ven", decía por su parte Pardo. "Voy a decir algo que me da mucha rabia de mi pareja, y es que no tiene sentido que una persona se ponga a ver la televisión a las 17:30 horas algo que ha visto 6.000 veces", se quejaba Roca. "Pablo se ha sentido libre de expresarse, yo no me siento así, pero si hay algo que me desespera de mi pareja, aquí presente, es lo muchísimo que tarda en despedirse, no puedo", le contraatacaba del Val, sacando así una manía de Roca que no soporta.