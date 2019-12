Pablo Motos desvela el consejo que le ha cambiado la vida

Tras las vacaciones de Navidad, llegan los buenos propósitos para 2020. Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', ha querido mandar un mensaje de felicitación a su más de un millón de seguidores con un sabio consejo para el nuevo año: querernos más a nosotros mismos y no centrarnos tanto en los errores que cometemos.

“Hola, aprovechando que es Navidad voy a daros algunos consejos que a mí me han servido mucho en la vida para que los intentéis tener en cuenta. El primero es cómo te hablas a ti mismo. Este a mí me ha cambiado la vida”, ha comenzado diciendo Motos. El presentador anima a todo el mundo a llevarse bien con su “otro yo”, la persona que está cada día en tu cabeza diciendo si haces bien o mal las cosas, sobre todo cuando discutes con alguien y te recuerdas a ti mismo que has perdido cuando en realidad has ganado.

“¿Qué pasa con esa persona? Que normalmente es destructiva. ¿Qué te dice, básicamente, cuando estás un poco jodidillo? Que no eres suficiente, que no eres suficientemente brillante, que los demás son mejores que tú, que no eres suficiente buen padre o buena madre. Básicamente te putea”, ha explicado. ¿El secreto de Pablo? Nada más y nada menos que hacerte amigo de tu yo interior y tratarle como tratarías a un amigo al que nunca serías capaz de regañar. “Te tienes que hacer amigo de ese okupa. Os digo cómo lo hice yo: lo que hice fue buscar a la persona a la que mejor le hablo, que es un amigo mío que trabaja conmigo en 'El Hormiguero', y hablarme a mí mismo de la misma forma que le hablo a él”, ha comentado.

“Yo a él soy incapaz de reñirle, entonces aprendí a no reñirme nunca más, aprendí a no insistir en los errores que cometía, una vez que la has cagado, la has cagado, pero no insistas todo el día en el error. Una vez que has metido la pata, tienes que salir e intentar no repetirlo, pero tienes que ser tu amigo. Tienes que hablarle de la misma forma que le hablarías a la persona que más quieres o a la que eres incapaz de hacerle daño cuando estás enfadado con esa persona”, ha aconsejado.

“Háblate tú a ti de esa forma y te garantizo que te cambia la vida. Esto en menos de un mes, cuando tengas esas conversaciones interiores y veas que no te haces daño, te vas a dar cuenta de que tienes mucha más seguridad en ti mismo, que eres capaz de hacer más cosas y que eres mucho más valiente, ni te imaginas lo valiente que eres. Feliz Navidad”, ha concluido.