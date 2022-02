Pablo Motos deja en evidencia a un miembro de 'El Hormiguero' por el error que comete en directo: "Fracaso"

Atresmedia ha comenzado el año como lo terminó, siendo líder de audiencia. El grupo audiovisual ha conseguido ser líder en el mes de enero, obteniendo un 27,5% de la cuota de pantalla, pese a contar con un canal menos que su competidor directo, Mediaset. Por cadenas, Antena 3 ha logrado alzarse como la cadena más vista, mientras que La Sexta es líder frente a la Cuatro.

La primera cadena del grupo ha registrado "su mejor enero en ocho años", como anuncian desde Atresmedia, en la que supone "su quinta victoria en los últimos seis meses". La cuota de pantalla obtenida es del 14%, un dato que sitúa Antena 3 "a la mayor distancia con su competidor en casi trece años". La franja horaria en la que más triunfa es el prime time, donde logra de media un 15% de share y se posiciona más de 3 puntos por encima de Telecinco. En la sobremesa obtiene un 16,2% de cuota, siendo líder y en las tardes a diario se hace con un 14,9% y es "por primera vez desde abril de 2009".

Además, el tándem formado por 'Pasapalabra', 'Antena 3 Noticias 2' capitaneado por Vicente Vallés y 'El Hormiguero' con Pablo Motos sigue imparable. Los tres programas consiguen, a diario, ser líderes en su franja y obtener una cuota de pantalla y un número de espectadores envidiables.





Este miércoles, Pablo Motos ha recibido a los cantantes David Bisbal y Álvaro Soler, en una semana marcada por las citas musicales en el programa, y ha vivido un momento inaudito. Álvaro Soler recordaba su etapa en Japón, cuando era adolescente, momento que aprovechaba David Bisbal para confesar que hizo una colaboración con un artista japonés. "Hicimos la versión de 'Oye el boom' en japonés", aseguraba mientras Álvaro preguntaba a Pablo Motos si tenían la canción para poder escucharla. "No, en japonés no la tienen. Me dice Valdi que por primera vez en 16 años no tiene algo", decía visiblemente preocupado el presentador de 'El Hormiguero'. "Bueno dale tiempo", intentaba calmar la situación Bisbal, pero Motos frenaba el programa.

La regañina de Pablo Motos al DJ de 'El Hormiguero'

"Vamos a parar un momento el programa, es grave", apuntaba Pablo, que a continuación explicaba cómo funciona la música que suena durante el programa: "Todo tiene que estar metido en un ordenador que inventó Jorge Salvador hace no se cuantos años, que se lo quieren comprar y no lo vende, porque él tiene un programa donde pone todo y entonces si tú le dices un género te lo pone".

Antes de dar por zanjado el asunto, el presentador se dirigía directamente al Dj diciendo: "es la primera vez que no tienes algo que te pedimos. Lo hacemos por el bien del equipo, la gente tiene que estar despierta" mientras lanzaba una petición al público: "Quiero que miréis todos a Valdi y cuanto contemos tres le gritemos 'fracaso absoluto'".