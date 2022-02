Sorpresa en 'El Hormiguero' por la manía que tiene Pablo Motos cada vez que va Sebastián Yatra: "Contémoslo"

Pablo Motos ha comenzado febrero al frente de 'El Hormiguero' en una semana marcada por la música, y es que tres de los cuatro invitados que va a recibir son artistas. Sebastián Yatra ha sido el protagonista este martes, regalando grandes momentos. Por su parte, David Bisbal junto a Álvaro Soler acudirán este miércoles al programa de Antena 3, mientras que Ainhoa Arteta cerrará la semana el jueves, como colofón a un talentoso grupo de cantantes. Sin embargo, el lunes fue el turno del entrenador de Atlético de Madrid, Diego Pablo 'El Cholo' Simeone, que asistía para promocionar su nuevo documental de Amazon Prime Video, 'Simeone: vivir partido a partido', una docuserie de seis capítulos en la que cuenta algunos de sus momentos más importantes tanto de su trayectoria profesional como de la personal.

El entrenador es muy querido por la afición del club, a la que se ha ganado con su filosofía de 'partido a partido' y logrando varios títulos desde su llegada al equipo. Simeone confesaba a Motos que lo que siente por el fútbol "es pasión que después de hace obsesión". "Ese era el objetivo del documental, mostrar algo que siempre protesté y reclamé que no me gustaba, pero entendí que, a partir de los 51 años que ya tenemos, hay que contarle que detrás del entrenador o del jugador de futbol hay una persona que pasó por las mismas etapas que aquellos que lo verán. Por los hijos, por la separación, por una mujer que me volvió a dar la felicidad… Cosas de la vida. E intentamos transmitirla con simpleza. Porque creo que la vida por ese lado", ha confesado el entrenador.

Además, 'El Cholo' también se ha sincerado sobre su manera de vivir las derrotas: "Primero intento hacer sentir en casa que no me duele, aunque por dentro pienso que si uno no sabe identificar la derrota no puede disfrutar nunca de la mejor manera de la victoria, porque son dos cosas en común".





La confesión de Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'

Este martes, tras arrancar 'El Hormiguero' y recibir al invitado de la noche, Pablo Motos ha realizado una confesión realmente inesperada. Tras cantar una de las canciones de Sebastián Yatra, el presentador le preguntaba: "Podemos contar una cosa de los felices que estamos, un secreto?". El artista dudaba y apuntaba que estaba su madre presente, pero finalmente se decidía y le decía a Pablo "bueno, contémoslo".

Desde Colombia para el mundo, ¡Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero @SebastianYatra! #YatraEHpic.twitter.com/UC5AHh8lSn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2022





"Cuando viene Sebastián Yatra nos tomamos una cerveza", confesaba Motos en ese momento para sorpresa del público, que rompía en aplausos. "Por eso estoy siempre sonriente aquí, porque desde el camerino Pablo me empieza a dar cerveza y me dice, prepárate que va a ser muy buena la entrevista", añadía el cantante a modo de broma, entre risas y la ovación de los presentes en el plató.