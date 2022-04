Pablo Motos confiesa a lo que tiene que enfrentarse tras las cámaras: "Hay gente muy agresiva conmigo"

Pablo Motos es uno de los personajes televisivos más polémicos, dado que no duda en mojarse de cualquier tema de actualidad desde 'El Hormiguero', siendo este un programa de máxima audiencia y uno de los más vistos de la televisión nacional. Como consecuencia de la Semana Santa, se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones, pero ha tenido un momento para conceder una entrevista a 'Hola' y confesar cómo se enfrenta a la exposición pública, además de a todos los comentarios de odio que eso conlleva.

"No me googleo jamás. Me lo recomendó alguien. No recuerdo quién fue, pero me dijo: 'No leas nada sobre ti y serás muchísimo más feliz'. Y lo hice y funciona como un tiro", cuenta Motos en el mencionado medio sobre cómo evita todas las críticas y noticias sobre él en internet. "Las redes no las miro. Créeme, en mi vida he entrado en Twitter. Nunca. Ni una sola vez.Sé que hay gente muy agresiva conmigo y lo siento mucho, porque no nos conocemos", aregaba.

Ante esto, el presentador opina que quizás esa misma gente que le crítica cambiaría de opinión sobre él si realmente le conociese o, al menos, no hablarían de él de manera tan agresiva: "Igual si nos conociésemos no opinarían lo mismo. Pero no lo vivo mal, porque no lo siento. Llevo una vida absolutamente normal".

Es por esto por lo que asegura que lo único que le importan son las audiencias: "Las exigencias de lo que hago bien o mal me las da el minuto a minuto de la audiencia y mi equipo, que es muy duro. Pero de lo demás no miro nada". Respecto a esto, asegura estar muy contento y piensa que si de verdad le odiase tanta gente no alcanzarían los buenos datos que siguen haciendo desde hace más de una década.





"No me perdona una"



"No creo que alguien se ponga a ver la tele porque odia a una persona cada noche, porque estarían enfermos", señala el comunicador. No obstante, es consciente de que hay mucha gente que sí le odia: "Luego tengo un equipo de talibanes que no me perdona una. Y tenemos un sistema muy bestia para no cometer errores. Aunque también te digo que me estoy haciendo mayor y empiezo a hacer ya lo que me da la gana".

Por otro lado, teniendo en cuenta su estrecha relación de amistad, Motos se ha pronunciado sobre las polémicas protagonizadas por Will Smith desde que abofeteó a Chris Rock durante la gala de los Oscar: "Lo que pasó es una desgracia que le puede pasar a cualquier persona que se ponga nerviosa. Ese tipo de reacciones son muy rápidas". Aunque reconoce que la violencia no es justificable, se pone del lado del actor: "Eso es una desgracia, un error. Ya ha pedido perdón y se ha ido de la Academia de Cine".

"En mi opinión, el castigo ya está. La desproporcionalidad de que después te cancelen me parece horrorosa. Creo que deberíamos hacer una sociedad que se parezca más a la realidad y menos al postureo de quedar bien con la gente para que no se ofenda. Cada vez tenemos la piel más fina y cada vez los medios de comunicación se parecen menos a la realidad, lo cual dice muy poco de los medios", apunta el presentador de 'El Hormiguero'.