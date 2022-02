"Podía haber ido a la cárcel": Pablo Motos confiesa el momento más difícil que ha vivido en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero', programa presentado en Antena 3 de lunes a jueves por Pablo Motos regala, a diario, grandes momentos para los espectadores, que se mantienen fieles semana a semana, premiando al formato con unos grandes datos de audiencia y siendo, de manera habitual, líder en su franja.

Sin embargo, la audiencia no es la única que recuerda grandes momentos del programa. Pablo Motos vive en directo cada entrevista y guarda en su memoria recuerdos muy especiales. Hace tan solo unos días tuvo la ocasión de entrevistar a Ainhoa Arteta tras superar un cólico nefrítico y varios días en coma. Una charla muy emotiva entre ambos, cargada de sinceridad y con confesiones realmente impactantes de la cantante.

"Estamos aquí para celebrar la vida porque casi te mueres", le dijo Motos. "Efectivamente, casi me muero, pero yo no me enteré prácticamente, me enteré después. Un cólico nefrítico, que se complicó, me da un fallo multiorgánico, me tienen que inducir al coma durante 4-5 días, ya de eso no me acuerdo", relató la cantante.

"Del coma me salvé por los pelos porque habían intentado todo tipo de antibióticos y yo era alérgica a la penicilina entonces como todos los cantantes nos medicamos muchas veces con muchos antibióticos y mi cuerpo había generado resistencia", añadió y explicó que "se moría, no había manera", por tanto, los médicos tuvieron que tomar una decisión, meterle la penicilina, aún con el riesgo de una reacción alérgica muy fuerte.

Hemos construido nuestro propio cine celebrar en exclusiva la premiere de ‘Uncharted’ #UnchartedEHpic.twitter.com/Uq4pQXKEPp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2022





Este martes, Pablo Motos ha recibido la visita del actor Tom Holland con el motivo de su nueva película, Uncharted, que se estrena el próximo viernes 11 de febrero. Y aunque ha sido una entrevista especial, en este caso, Motos ha tirado de memoria para realizar una confesión en pleno directo.

Durante el programa, Motos ha preguntado a Holland cuáles son las diferentes entre el film y el videojuego en el que se basa, que ha vendido alrededor de 40 millones de copias en todo el mundo. El actor de Hollywood ha explicado que no querían que la película fuera una copia del juego, sino dar algo nuevo a todos esos fans que ya tiene.





Motos ha recordado que la idea de la película nació hace más de 10 años y que en ella también participa Mark Wahlberg, que en un primer momento iba a ser el protagonista, aunque finalmente se ha convertido en el maestro. El actor visitó 'El Hormiguero' hace varios años y Motos ha recordado que durante su entrevista vivió un momento realmente complicado, uno de los más difíciles al frente del programa.

El duro momento de Pablo Motos en su entrevista a Mark Wahlberg

"La última vez que vino se creía que le estábamos gastando una broma y empezó a romper billetes de curso legal, es lo más ilegal que se puede hacer televisión. Era una película de robos y le hice una broma con billetes. Empezó a romper dinero en directo, no podían haber metido a todos en la cárcel", ha narrado el presentador, ahora entre risas, aunque recordando un momento muy incómodo, que sin duda, no ha olvidado.