Luis Tosar defiende a una compañera de profesión en 'El Hormiguero': "Tienen lo justito"

Este martes, Luis Tosar ha sido el actor invitado para ir a 'El Hormiguero' y promocionar su último proyecto, 'Los favoritos de Midas', una nueva serie de Netflix. A pesar de llegar al plató con muchas ganas de divertirse, antes de comenzar la entrevista, quiso mandar un mensaje a todos los 'haters' que insultaron y culparon a Sara Sálamo por el rendimiento de Isco, su pareja y jugador del Real Madrid.

"Estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, no sé si os habéis enterado que le han dado mucha caña por el rendimiento de Isco, que hay una panda de descerebrados que andan por ahí poniendo cosas en las redes sociales. Una cosa bastante desagradable. Entonces andan diciendo 'oh, el fracaso de Isco es todo culpa de Sara, zorra', y cosas por el estilo", comenzó diciendo el actor, aparentemente muy molesto, a la vez que dejaba a los espectadores atónitos.

"Quería dirigirme a ellos para decirles que por favor, tío, vivimos en un país muy machista. Estos descerebrados que tienen lo justo para no cagarse encima, por favor, que se estén calladitos y que respeten a la gente. En cualquier caso ya tenéis un tema de conversación para esta noche para tuitear así que nada, esto para vosotros, hijos de puta", concluyó el invitado sin pelos en la lengua.

Impactado ante las afirmaciones de Tosar, Pablo Motos reconoció que solo tiene Instagram y que no sabía nada respecto al tema: "No he entrado en mi vida en Twitter, ni tengo Facebook. Se vive mejor y no entiendo porqué se le da tanto poder a gente que no lo debería tener".

La reacción de Sara Sálamo

En consecuencia, las declaraciones del intérprete inundaron las redes sociales y no tardaron en llegar a su compañera, quien se mostró muy agradecida y no dudó en responderle a través de sus redes sociales: "Luis Tosar es un referente para mí como profesional. Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en 'El Hormiguero' para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida. Gracias Luis".

Luis Tosar es un referente para mí como profesional.

Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en El Hormiguero para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida.

Gracias Luis. #mashombrescomotú �� — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 10, 2020

Asimismo, para hacer frente a los comentarios, la actriz compartió en su cuenta de Twitter algunos de los insultos que estuvo recibiendo por el estado físico de su pareja: "Nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco", "Isco está así por ti" o "Te has cargado a Isco, zorra". "En España no hay machismo", contestó ella.