El estallido de Pablo Motos por lo ocurrido en la moción de Abascal: "¡Que se lo curren!"

'El Hormiguero' acababa su semana habitual opinando respecto a la moción de censura celebrada ayer en el Congreso. Tras charlar un rato con la cantante Vanesa Martín, se produjo un debate entre Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Motos.

La periodista Cristina Pardo aprovechó su intervención para criticar la actitud de los políticos, que permanecen sumergidos en un guión que no va a ningún lado: "Yo hace días que pienso que los políticos parecen no estar en la misma órbita que los ciudadanos y lo siento. Igual ellos piensan que lo están, pero la sensación no es esa". Y añadía: "Me ha parecido un debate estéril".

Para Pablo Motos, lo bueno habría sido "verlos haciendo algo". De esta manera tan contundente cargaba el presentador contra los políticos, aunque matizó: lo hacía con todo el respeto del mundo. "¿Qué leches hacen dos días los políticos con la que está cayendo si ya saben que va a salir que no (la moción)?". Además, sentenciaba que "se están convirtiendo en un estorbo".

Por eso cree que cuando se lo merezcan, en palabras de Motos, hablarán de los políticos en la tertulia que se ha creado recientemente en 'El Hormiguero'.

Nuria Roca y Juan del Val: Así coincide el matrimonio en la visión política actual

Tal y como indicó Nuria Roca, cuando se quiere "sí son capaces de hacer unión" y le faltó ver a todos en el hemiciclo "proponiendo leyes, proponiendo ayudas". Para la colaboradora del espacio televisivo, lo ocurrido ayer en el Congreso le pareció un programa de televisión durante dos días.

El último en intervenir fue Juan del Val, que reiteró las palabras de Motos. "Parece que el discurso que damos aquí es demagógico, pero es cierto". El guionista calificó como "tomadura de pelo" lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Respecto a la moción, decía que era una campaña de publicidad para Santiago Abascal... "que por cierto, no ha salido demasiado bien parado. Ha sido indignante", decía Del Val.

Una posición que es redundante entre la opinión pública, ya que se sabía que no se iba a alcanzar ningún tipo de acuerdo en el Hemiciclo.