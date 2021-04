Pablo Iglesias ignora la pregunta de Susanna Griso y se niega a responder: "Se lo tendrás que preguntar a él"

Este jueves, Susanna Griso ha contado con la visita de Pablo Iglesias en 'Espejo Público' para entrevistarla, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, en las propuestas de Unidas Podemos como subir el tramo del IRPF a las rentas a partir de 60.000 euros y el debate electoral de la noche del miércoles.

"Nos dijeron: 'nunca lograréis un Gobierno de coalición, es imposible sacar a Rajoy; jamás podrás estar tú en un Gobierno con el Partido Socialista...'. Creo que el debate de ayer marca un antes y un después, además, quedan más debates. Y los números que tenemos, que no se pueden hacer públicos, y las sensaciones de ayer creo que nos colocan cada vez más cerca de sumar para que haya un Gobierno de coalición", comenzó diciendo Iglesias respecto al debate.

"Lo que estamos viendo en la mayoría de los sondeos es que se está desangrando Ciudadanos. Hasta el punto que hay serias posibilidades de que no entre en la Asamblea y muchos de esos votos van al PP, no al PSOE. ¿Eso podría explicar ese viraje que ha hecho Ángel Gabilondo? Que de entrada apostó por ese caladera y, ahora, mira hacia la izquierda", se interesó la presentadora de Antena 3.

Sin embargo, el entrevistado se mostró reacio ante la pregunta y no quiso responder. "Eso se lo tendrás que preguntar a él, Susana", le ha contestado el político. "Bueno, pero usted sabe de política un rato. Así que ese análisis seguro que me lo puede hacer", ha insistido la periodista, dejando claro que tenía los conocimientos suficientes para responder a su pregunta. "Sí, pero no estoy aquí como politólogo", ha sentenciado Iglesias mientras ignoraba su cuestión y se negaba a hacer ese análisis.

La presentadora se ha mostrado muy sorprendida y, ante la negativa del entrevistado, se ha visto obligada a pasar a la siguiente pregunta: "Bueno, anoche vimos como usted y Ayuso protagonizaron uno de los encuentros más broncos. Hasta ahora, Ayuso había rehuido el cuerpo a cuerpo con usted y siempre se enfrentaba con Pedro Sánchez ninguneando a Gabilondo. ¿Tiene la sensación de que usted se ha borrado en esta campaña hasta el momento del debate?".

Pablo Iglesias: "La gente necesita Sanidad y educación pública"

"Por eso son tan importantes los debates. En los debates tu le puedes preguntar a una señora, que es presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿Usted conoce los datos de fallecidos? Y si los conoce, ¿Por qué sonríe usted y por qué dice usted que la Comunidad de Madrid está mejor que otros territorios cuando somos la comunidad autónoma con peores datos? Eso es lo que permite un debate", contestó Iglesias.

Acto seguido, el de Unidas Podemos ha hablado sobre la propuesta de su partido de planear subir el tramo del IRPF a las rentas a partir de 60.000 euros y 150.000 euros, lo que negociará con el PP y Más Madrid. "En Francia, Italia y Alemania tienen más recursos fiscales para hacer hospitales, escuelas y carreteras", ha aclarado Iglesias el por qué de su propuesta.

"El señor que tiene una nómina pequeñita no puede defraudar nada... Los que de verdad roban son las grandes fortunas que además son los que tienen los mejores abogados", ha asegurado tras señalar el caso de la venta del cuadro de Goya de Esperanza Aguirre Aguirre, que según el político, quiere evitar "pagar lo que le corresponde por algo que vale muchísimo dinero".

"La mayor parte de la gente necesita Sanidad y educación pública y eso se financia como se financia", ha afirmado el invitado. "Ya lo decía el presidente de EEUU que no creo que tenga fama de bolivariano: 'No se pueden sostener sociedades si los ricos tienen privilegios que no tiene la gente normal'", ha declarado Iglesias.