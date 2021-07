Pablo Díaz descoloca a los espectadores al someterse a un radical cambio físico tras ganar 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Pablo Díaz ha sido el mejor concursante de la etapa del concurso en Antena 3 y el más longevo. Incluso, estuvo a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones. No obstante, el momento ha llegado y, tras mucho estudio y esfuerzo, su etapa en el formato presentado por Roberto Leal ha terminado.

El pasado jueves, tras una polémica promo y varias pistas, Pablo Díaz ha logrado llevarse el bote. El concursante logró completar el Rosco, lo que supuso abandonar el programa y llevarse consigo más de 1.800.000 euros, el tercer mayor premio de la historia de la televisión. Un momento que se convirtió viralizó al instante, dada la reacción del concursante y del propio presentador. Roberto Leal dio la última palabra como correcta y, tras ser consciente de lo que significaba, no puedo retener las lágrimas por la emoción.

Desde entonces, el protagonista no ha dejado de protagonizar y acaparar todos los espacios de Atresmedia. Además de revolucionar las redes sociales. Dado el revuelo causado y lo que ha significado para él esta victoria, el participante prometió que sometería a un cambio físico si ganaba, lo que sucedió.









"Teñirnos el pelo de azul"

En un principio, el concursante prometió que se teñiría el pelo de color rosa. No obstante, dado que no encontró ese tinte por ningún lado, Pablo se ha decantado por un color azul. Es por esto por lo que, este domingo, después de haber cumplido con todas sus entrevistas programadas por los programas de Antena 3, el concursante se puso manos a la obra. Aunque no cumplió con su promesa y tuvo que hacer un cambio de última hora, su nuevo look fue muy bien recibido, ya que muchos señalaban el color azul como un homenaje a 'Pasapalabra'.

"Esta es la primera parte del proceso de teñirnos el pelo de azul. Al final es azul porque no había rosa en ningún sitio. En honor a 'Pasapalabra. Así que vamos a ver cómo queda el resultado final", explicaba Pablo en sus redes sociales. "Madre mía", exclamaba con el cabello ya decolorado para ponerse el azul. "Bueno, pues este ha sido el resultado final", indicaba el participante. "Espero que os guste", concluía.

Como ya es habitual desde que se convirtió en participante del concurso de Antena 3, Pablo es una habitual de Twitch y comparte todos sus momentos con sus seguidores. Por este motivo, hizo un directo para mostrar su cambio radical. Tras varias horas de reposo para conseguir el color del tinte, el participante enseñó el resultado final. Sus seguidores de Twitter no tardaron en reaccionar: "Qué color más guay, te queda fenomenal", escribía una usuaria de dicha red social. "Mola tu cambio de look, te queda perfecto", señalaba otro usuario de la red social.