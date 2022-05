Pablo Díaz confiesa todo en lo que se ha gastado el bote de 'Pasapalabra' y lo que ha pagado a Hacienda

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Marisa. Desde que el mes pasado tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa.

A pesar de ello, los concursantes más míticos en su etapa en Antena 3 siguen siendo recordados. Entre ellos, uno de los más destacados y recordados es Pablo Díaz. Tras más de 300 programas y varios récords, fue el primero en hacerse con el bote en la nueva etapa del concurso. Después de enfrentarse a otros míticos concursantes cono Luis de Lama o Javier Dávila, se hizo con 1.828.000 euros. De igual manera, la última en lograr resolver el Rosco por completo fue Sofía Álvarez. Con 62 programas a sus espaldas, logró resolver las 25 palabras del Rosco y llevarse consigo el bote de 466.000 euros. No obstante, él se hizo con uno de los botes más grandes de la historia del formato.

Como consecuencia, muchos se han preguntando en qué se ha gastado tanto dinero el joven Pablo con tan solo 25 años y él lo ha desvelado en una entrevista para 'El Español': "Lo principal ha sido venirme a vivir a Madrid, comprarme una casa e independizarme. A mi edad hoy en día es algo que, por desgracia, es impensable para la mayoría de jóvenes a menos que ganes el bote de Pasapalabra, así que me considero muy afortunado. He hecho también un máster en Amsterdam sobre violín. El resto lo tengo ahorrado como colchón para un futuro y para tener la tranquilidad de poder seguir estudiando los próximos años sin vivir con una preocupación económica constante".









"Hacienda se quedará con unos 900.000 euros"

Aunque en lo que más se ha gastado es en su nueva casa, confiesa que también se ha dado algún que otro capricho: "No soy en absoluto una persona de grandes gastos y lujos, nada derrochador. Es verdad que me he dado también algún pequeño capricho como un viaje o dos consolas Nintendo, una Switch y la 64, porque me gustan mucho los videojuegos y hago streams en Twitch con juegos de Super Mario. Lo que no me he comprado, y eso que es mi pasión, es ningún instrumento musical porque estoy muy contento con mi viejo violín, a pesar de los años que tiene lo tengo hecho a mí y no lo cambio".

"A mis padres les he hecho el mejor regalo que les podía hacer que es independizarme y que no tengan que aguantarme más en casa. Ahora en serio, creo que a mis padres les he quitado una gran preocupación de encima con el tema al tener un buen colchón económico propio y que ellos no tengan que estar pendientes en ese aspecto. Es una gran tranquilidad", agregaba al respecto.

No obstante, hay un porcentaje del gran premio que el mítico concursante ha tenido que pagar a Hacienda. "No lo sé exactamente porque todavía no he entregado mi declaración de la Renta, pero, en teoría, en la Comunidad de Madrid se quedan con un 43,5% del premio, así, a ojo, calculo que se quedarán con unos 900.000 euros", cuenta a Díaz sobre la elevada cantidad de dinero que tendrá que dar a la entidad.

"Los concursos computan para Hacienda como un ejercicio fiscal más, es decir, como si eso fuera lo que has cobrado ese año en un sueldo y te aplican el tipo de retención correspondiente a tu tramo de ingreso. Si ganas un premio, pongamos de 3.000 euros, te quitan poco, pero si ganas uno de 1.828.000, como en mi caso, pues te quitan mucho", aclara el participante de Antena 3.