Pablo Chiapella confiesa en 'El Hormiguero' las secuelas que le dejó el coronavirus: "Lo pasé fatal"

La noche del martes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'El Hormiguero'. Esta vez, el presentador recibió a Pablo Chiapella como invitado, ya que el actor se encuentra en plena promoción de su último proyecto: 'Llenos de gracia'. Esta película es una comedia basada en la historia real del ex jugador de fútbol Valdo y la hermana Marina, quien le ayuda a triunfar en el fútbol profesional. En esta historia, Chiapella da vida a Rafa, el primer entrenador de los niños que es en realidad el bedel del orfanato El Parral.

"Es un peliculón. Y me encanta poder decirlo porque ha salido una película preciosa, inteligente, con corazón, basada en un hecho real, con unos intérpretes nuevos y jóvenes impresionantes, y me encanta venir a venderte la película porque se vende sola. Es una película para ir con la familia y salir del cine sonriendo", comenzaba contando el actor sobre 'Llenos de gracia'.

"Lo bonito que tiene la película es que está basada en la historia de Valdo, el futbolista que terminó debutando con el Real Madrid y que pasó la infancia en un orfanato que es donde empieza la película", agregaba. "Yo soy el bedel del orfanato y el que entrena en primera instancia a los niños, pero mal. De hecho, los niños terminan llamando 'Fracasinho' a mi personaje", apunta.









"Pasé el Covid y lo pasé mal"

"El casting fue brutal. Se presentaron 2.000 chavales y al final quedaron 11 que son una maravilla porque son chavales de barrio, inteligentes, pillos... Hubo un momento en el rodaje que terminaba y estaba tan bien hecho el casting que prácticamente los personajes de la película eran ellos luego también. Todo el rato era la película. Fue una sensación muy bonita... Estaban encantados de estar conmigo y, al final, la liaba yo más que ellos. Me tenían que hacer callar más a mí que a ellos", decía sobre trabajar con los niños.

Por otro lado, el conductor del espacio también le preguntó sobre su vida personal, haciendo hincapié en su estado físico. "Te veo muy bien", le decía Motos al actor. "Me he puesto las pilas con el ejercicio. Ahora tengo pecho palomo", corroboraba él en tono de broma. Fue entonces cuando el presentador recordó que Chiapella había pasado el coronavirus recientemente.

"Pasé el Covid y lo pasé mal. Fiebre salvaje, me dejó molido, perdí olfato y sabor y luego no podía terminar las frases. Llamaba a mi suegra y me daba cuenta de que hablaba mal. Estaba en 94-95% de saturación de oxígeno un día y luego ya recuperé al día siguiente. Pero es que luego me salió urticaria por toda la espalda. Pero bueno, ahora estoy fenomenal", contaba el protagonista de 'La que se avecina', asegurando que lo había pasado mal con el virus.