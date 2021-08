Ana María Aldón se pronuncia tras las acusaciones de Rocío Carrasco a Ortega Cano: "Que quede claro"

Ana María Aldón, colaboradora de 'Viva la vida', acudía este domingo al plató de Telecinco y sorprendía a todos con sus palabras. En primer lugar hablaba del estado de salud de su marido, Ortega Cano, pero también tenía tiempo para hacer unas declaraciones relativas a las acusaciones de Rocío Carrasco hacia el torero.

La mujer del diestro relataba el duro momento personal que está viviendo, debido a los acontecimientos acaecidos en la última semana. Por un lado, hace unos días, Aldón tenía que marcharse urgentemente a Cádiz para estar con su madre, debido a una caída que le ha provocado complicaciones.

De manera paralela, la colaboradora quiso sincerarse con Toñi Moreno sobre el estado de salud de su marido, que le genera bastante preocupación. El diestro, José Ortega Cano tuvo que pasar por quirófano hace unos meses y es posible que vuelva a hacerlo después de verano. La gaditana hablaba abiertamente del tema y contaba que "apenas había dormido", ya que la posibilidad de que su marido se someta a una nueva intervención mantiene muy preocupada a la Ana María. "La vida es dura y hay otros problemas que te afectan. Cuanto más grande es la familia, más preocupaciones hay", revelaba la colaboradora.





Ana María Aldón se pronuncia sobre Rocío Carrasco en Telecinco

Junto a esto, la familia tiene que enfrentarse a otro frente social después que Rocío Carrasco hablase abiertamente sobre Ortega Cano en su documental, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. La hija de Rocío Jurado aseguró que el torero no se había preocupado por ella en estos años, algo que sí habían hecho sus hermanos. También aseguró que tanto Fidel con ella habían estado con el diestro en el trágico accidente de 2011 que marcó su vida y en el cual quedó herido de gravedad.





Ana María Aldón ha aprovechado 'Viva la vida' y su momento de sinceridad para comentar otros temas de reciente actualidad como la vuelta de Isabel Pantoja a los escenarios, de la cual decía: "Ella sí que es como un Ave Fénix", unas palabras que ha tenido que matizar a posteriori, debido a su posible malinterpretación y su vinculación con Rocío Carrasco.

"Lo del Ave Fénix es porque son dos historias un poco paralelas. Dos personas que se han quedado viudas, se quedan con hijos", decía Aldón, asegurando que esas palabras no las decía por Rocío. "Yo no he hablado de Rocío Carrasco, eso quiero que quede claro. Hablaba de mi marido, de una similitud que hay entre dos familias" explicaba la gaditana a las puertas de su casa.

En los próximos meses saldrá a la luz la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, en la cual contara su experiencia y el punto en el que se encuentra su relación con el lado materno de la familia, por lo que se espera que el nombre de José Ortega Cano pueda ocupar un lugar destacado en los nuevos episodios.