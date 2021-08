Telecinco prescinde del 'Deluxe' y da la sorpresa en la noche del viernes: un rostro conocido

Mediaset vuelve a jugar con la programación habitual de su parrilla, como ha venido haciendo desde que comenzase la época de verano. Si durante el mes en el que se disputó la Eurocopa, que retransmitía Telecinco, el continuo cambio de días de programas de éxito como 'Supervivientes', ya había alterado a su audiencia, está vez no va a ser para menos.

Telecinco y Antena 3 se han pasado buena parte de las primeras semanas del verano realizando cambios en su programación para tratar de competir entre ambas cadenas con mayor ventaja. Así fue como, por ejemplo, Telecinco decidió alterar su parrilla por completo cuando anunció que la emisión de 'Deluxe' iba a doblarse para ser emitida tanto el viernes como el sábado. Finalmente, viendo la polvareda que se había levantado alrededor de la decisión, el grupo televisivo decidió mantener el programa presentado por Jorge Javier Vázquez en la noche de los viernes, como se emitía originalmente.





La decisión de doblar el programa venía motivada por el regreso de 'Volverte a ver', el programa presentado por Carlos Sobera, que hasta el momento siempre había aparecido en pantalla la noche de los viernes. A pesar de ello, tras seis meses de pausa, la emisora decidió confiar el formato al prime time de los sábados.

Este tipo de cambios no son los únicos que han ocurrido este verano, también el cambio de presentadores en algunos programas ha dado que hablar por la repercusión de los mismos. Fue el caso de 'Viva la vida', el programa que hasta el mes de junio era presentado por Emma García, tuvo que cambiar de presentadora por motivo de sus vacaciones, y para ello, desde la cadena echaron mano de la conductora que había iniciado la andadura de ese programa, Toñi Moreno.

Esta sustitución dio que hablar, ya que Toñi Moreno se había despedido visiblemente emocionada cuando tuvo que abandonar el programa que ella había comenzado. "No quiero ponerme tonta, me lo he pasado muy bien". Con estas palabras Moreno se despedía por segunda vez de la que muchos, incluido ella, consideran su casa.

El 'Deluxe' se queda fuera de la programación

Nuevamente los directivos de la cadena parecen volver a jugar con la programación de la casa al decidir que este viernes el programa habitual de 'Deluxe' no se emitirá. En su lugar incorporarán un nuevo programa que lleva por nombre 'Viva el verano'. El programa ha sido promocionado con imágenes de 'Viva la vida', por lo que se espera que sea una suerte de spin off del mismo. El formato que acaba de anunciarse esta semana será presentado por un viejo rostro de la casa, Toñi Moreno, que además conduce actualmente 'Viva la vida'.

Telecinco retira el #Deluxe y le deja el prime time a Toñi Moreno (@tmorenomorales) con una edición nocturna de 'Viva la vida': #VivaElVeranopic.twitter.com/aO1CNApYZB — ????magazine (@telemgzn) August 18, 2021





En el vídeo publicado se puede ver a la presentadora comenzando el vídeo promocional, "Aquí estamos nosotros, ¿cómo os quedáis?", pregunta la conductora mientras continúa la promo con una voz en off. Lo cierto es Moreno siempre ha tenido un tirón especial entre la audiencia por lo que con este movimiento de última hora, Telecinco tratará de revitalizar la noche de los viernes.

'Viva la vida' salta a la noche de los viernes con 'Viva el verano', presentado por Toñi Moreno



El programa cubrirá las vacaciones del Deluxe pic.twitter.com/q7cF6wHNq9 — Tweets de tele (@teletuits) August 18, 2021