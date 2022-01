Nuria Roca habla claro en 'El Hormiguero de la peor experiencia que pasó por el covid-19: "Estaba enfadada"

Nuria Roca ha regresado este miércoles a 'El Hormiguero', donde ha participado junto a Pablo Motos, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo en la ya conocida tertulia de actualidad. La presentadora volvía a ponerse delante de las cámaras de televisión después de haber pasado unos días aislada tras haber dado positivo en coronavirus.

A través de sus redes sociales, Nuria Roca informaba de su positivo, en un momento en el que la sexta ola parecía haber entrado en una especie de meseta, pero debido a la incidencia de ómicron los casos se seguían disparando.

"Pues por aquí me voy a quedar un rato. Realidad que hay que afronta, compromisos que hay que suspender, proyectos que hay que retrasar. Trastornos que ocasionas a tanta gente", explicaba la presentadora.

De esta manera, Nuria Roca se alejaba de los focos de los platós y por ello no pudo presentar el pasado domingo el programa que dirige cada domingo en La Sexta 'La Roca', que fue presentado por su marido Juan del Val, aunque Nuria Roca estuvo muy presente a través de videollamada.









En un primer momento, la comunicadora aparecía como un holograma en plató. "Estamos en directo", decía hasta que Del Val la interrumpió para tomar la palabra: "En directo estoy yo, tú eres un holograma, ¿No te ves?". "Voy a estar pendiente durante todo el programa, porque lo dejo en tus manos y no las tengo todas conmigo", reaccionaba ella, entre risas.

Con Juan del Val al frente, 'La Roca' obtenía un 4,1% de cuota de pantalla y una media de 526.000 espectadores. Además, el programa lograba más de 5 millones de contactos acumulados. Una semana antes, el domingo 16 de enero, cuando Nuria sí se ponía al frente del espacio, los datos logrados eran muy similares. Más concretamente, el espacio se hacía con un 4,2% de share y 540.000 espectadores de media estaban al otro lado de la pantalla.

El regreso de Nuria Roca a 'El Hormiguero'

Este miércoles, Nuria Roca ha regresado al plató de 'El Hormiguero' situado en la madrileña calle Alcalá, donde ha podido comentar los asuntos de actualidad junto a sus compañeros. Pero antes, la reconocida presentadora ha explicado a Pablo Motos una de sus peores experiencias por haber estado aislada tras su positivo.

"Al principio, si no tienes síntomas porque lo pasas mal, piensas que está bien parar un par de días en casa, pero cuando es por obligación...Yo me he empezado a enfadar conmigo misma, con el mundo, me sentaba en una silla y no hacía nada", ha explicado la presentadora, señalando que estar tanto tiempo aislada no le ha servido para aprovechar el tiempo y que incluso ha llegado a aburrirse.

"Pensé: fenomenal, voy a arreglar cajones, ordenar la ropa... No he hecho nada, he desordenado. Estaba enfada", ha subrayado la presentadora en su regreso al programa de 'Trancas y Barrancas'.