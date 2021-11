Nuria Roca estalla y lanza un claro mensaje tras las críticas por su entrevista a Mónica Oltra: "Ofendiditos"

Este domingo, Nuria Roca se ha puesto al frente de un nuevo programa del espacio que presenta en La Sexta, 'La Roca'. El programa, que llegaba hace unas semanas a la parrilla, generaba gran expectación en el momento de su estreno. Durante las cuatro horas y media de programa, la presentadora cuenta con una mesa de actualidad, otra política y varias entrevistas para analizar los temas más destacados de la semana y acercarlos a las casas de los espectadores.

Nuria saltó como presentadora la pasada temporada, por sorpresa, en 'El Hormiguero' tras el positivo por covid de Pablo Motos. Durante los programas que estuvo al frente fue muy aclamada, por su modo de conducir el espacio, dejando su sello propio pero al mismo tiempo manteniendo la esencia del programa de las hormigas, que aunque fuera sin Pablo Motos al frente, continuó siendo un éxito. Esos días fueron el impulso definitivo para que Roca consiguiera su propio programa, que además lleva su nombre. Algo común que ya ocurrió con otros presentadores, como 'Liarla Pardo', presentado por su colega Cristina Pardo.

La pasada semana, Nuria Roca entrevistaba a Mónica Oltra, vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana por el partido Compromís. En el saludo, Roca le dijo, "Molt bona tarda, Mònica Oltra. Buenas tardes", ante lo que la política le contestó: "Buenas tardes, bona vesprada". Las críticas no han tardado en llegar, y es que el término utilizado por la presentadora 'tarda' es más común en catalán, mientras que en Valencia lo habitual es decir 'vesprada' como le respondió la política.

¡Corre, que empezamos! Hoy tenemos a:



?? Bertín Osborne

?? El Mago Yunke

??Cristina Almeida



?? Esta tarde || 15:30h. || @laSextaTVpic.twitter.com/iwBTfmw2PA — La Roca (@LaRocaLaSexta) November 7, 2021





La respuesta de Nuria Roca a los ofendidos desde el plató de La Sexta

Al arrancar el programa de este domingo, Nuria presentaba los temas principales, anunciaba una mesa de entretenimiento, en la que había "overbooking", como apuntaban los seis colaboradores presentes, sorprendidos porque la mesa estuviera tan llena esa tarde. Además Nuria introducía la entrevista a Bertín Osborne, que habló sin tapujos de multitud de temas, desde aspectos políticos en los que no dudó en mojarse, hasta temas personales, cómo se encuentra en el amor o su relación actual con su expareja, Fabiola Martínez. El programa contaba también con una mesa de actualidad y otra política.





Antes de arrnacar, Juan del Val bromeaba y saludaba a su mujer diciendo: "Bona tarda, Nuria", una frase ante la presentadora no podía callarse, aunque lo hiciera entre risas. "No me toques el temita del 'Bona tarda'", apuntaba y decía "bona vesprada, para todos los ofendiditos, por favor", al tiempo que hacía un gesto de perdón con las manos.

Otro de los presentes en el plató, Gonzalo Miró, reaccionaba a las palabras de la presentadora con aparente ironía y decía, "¿Ofendiditos? Me cuesta creerlo". Ambos continuaban entre risas, sorprendidos de haber tenido lo que han calificado de "ofendiditos".