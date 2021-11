Mónica Oltra: su expulsión del Partido Comunista, su objetivo final en política y por qué su casa es "la ONU"

"Hubo un momento en la vida en el que pensé: quiero ser presidenta. No recuerdo el día exacto, pero fue un momento de esos que tenían que ver con algún abuso de poder, y yo definitivamente me dije: no puedes eludir tu responsabilidad. Y fue el momento en el que me vino a la cabeza la frase... quiero ser presidenta". Con esta cita, Mónica Oltra daba una de las múltiples entrevistas que concedió en 2015. La política nacía en Alemania en 1969 y se califica a sí misma como una mujer "reflexiva" y "decidida".

Según publica la edición de El Mundo en la Comunidad Valenciana, cambió Valencia por Riba-roja porque no podía pagarse un piso para cuatro. Su marido se llama Luis y nació en la Córdoba argentina.

A finales de marzo, trascendía una noticia sobre el pasado de la política. En concreto, sobre su expareja. La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión a un educador social por abusos sexuales a una menor, tutelada por la Generalitat Valenciana y acogida en un centro de Valencia, entre los años 2016 y 2017, cuando la adolescente tenía 14 años, en el interior del propio centro.

El condenado, exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por un tiempo de diez años, y se ha acordado también su inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante 10 años.

'LA GUERRA DE LAS GALAXIAS' Y EL VALENCIA C.F: SUS DOS GRANDES PASIONES

Es educador social y era traductor en Alemania cuando conoció a su exmujer. Sus hijos nacieron en Etiopía y los hijos de su exmarido son alemanes. Una premisa un tanto extraña con la que ella misma bromeaba. "Mi casa es la asamblea de la ONU. Somos una familia multicolor y multilingüe, por eso digo que mi patria es otro ser humano, aunque mi tierra sea esta". Mónica tiene cuatro gatos y dos perros. Su padre, Juan Oltra emigró a Alemania para vivir su historia de amor. Por aquel entonces, Juan seguía casado con su primera esposa y no pudo reconocer a su hija hasta once años más tarde.

La política es una auténtica fan de 'La guerra de las galaxias', está licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y es socia del Valencia C.F.

Ha habido un despertar,lo sentís? Que la fuerza nos acompañe...y nuestra fuerza sois las personas que nos apoyáis ;) pic.twitter.com/K5qZjuj2yd — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) December 19, 2015









Para las personas que la conocen bien, la definen como una chica "fiel a sus amigos y a su familia, tanto o más como a sus ideales políticos". Los cantantes que no dejan de sonar en su casa son: Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y Pau Alabajos. Sus escritores favoritos son: Umberto Eco e Italo Calvino.

SUS RINCONES PREDILECTOS Y SU FACILIDAD PARA ESTUDIAR IDIOMAS

El escritor Tomàs Escuder ha publicado algunas de estas curiosidades a través de una biografía que ella mismo ha autorizado. 'Mónica Oltra o el Compromís' realiza un repaso de su infancia en la emigración española en Alemania, la inevitable entrada en política y el despegue definitivo en la oposición a los últimos coletazos de la hegemonía del PP.

La defensa de El Saler y la Ribera del Turia son sus rincones predilectos de la Comunidad Valenciana. Es la diputada que más iniciativas parlamentarias ha presentado durante una legislatura y disfruta muchísimo con el cine y la literatura.

Oltra habla cuatro idiomas y maneja el lenguaje mediático como nadie en su comunidad autónoma, tal y como expone su entorno más cercano. Según firma el diario Hoy, no hace yoga ni toma batidos vitaminados. Es una chica bastante común. Hace cinco años, explicó lo que supone trabajar con su ex. "Con normalidad. No tiene por qué verse como una cosa imposible porque tuviéramos una relación personal. Aquí se lió un poco con algunos titulares. Él tiene sus méritos para estar aquí. Nos conocimos en la actividad política y la política siguió. Me llevo bien con todo el mundo", aseguraba.

Con 15 años, Mónica Oltra se afilió al Partido Comunista del País Valenciano. Fue diputada de Esquerra Unida con la coalición Compromís. La expulsaron por tensiones internas y Oltra acabó en Iniciativa, otra de las formaciones de Compromís.

LA ÚLTIMA AMBICIÓN POLÍTICA DE MÓNICA OLTRA









A comienzos de octubre, la vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís indicó que "estaría bien" prescindir de las siglas para formar alianza a la izquierda del PSOE aunque pedía abordar esta cuestión como un "proyecto colectivo". Así se pronunciaba durante una entrevista para Televisión Española al ser preguntada sobre la posibilidad de conformar un proyecto de la izquierda junto a Díaz.

"En política se habla mucho y se escucha muy poco". Sobre la posibilidad de que Errejón forme parte de ese proyecto respondía: "Por supuesto, es un actor político de primera línea del que no se puede prescindir".

Oltra y Díaz se reunieron el 14 de septiembre en Valencia y mostraron una clara complicidad política. Tal y como informa El País, quedaron emplazadas a próximas reuniones. La política se ha mostrado partidaria de lograr acuerdos con los partidos de izquierda.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, indicó que la plataforma electoral que auspicia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para aglutinar a la izquierda del PSOE se encontraba aún "poco definida" y ha pedido tiempo para ver cómo evoluciona antes de decidir nada. "Cuando toque, regaremos; ahora no es tiempo aún de regar", ha resumido.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, Baldoví defendía que en política "sumar por sumar no es suficiente" porque a cualquier alianza de partidos hay que añadir dos elementos: "crear ilusión" y que "todos" sus integrantes se sientas "cómodos y reconocidos". "Sentarnos en una mesa en la que nos estemos mirado de reojo no suma", ha apuntado.

En todo caso, sostiene que esa plataforma de izquierdas está aún "poco definida" porque no va más allá de alguna declaración "muy vaga" y que, por tanto, aún es pronto para decir sí o no a la misma. "Lo mejor es darnos tiempo, ver cómo evoluciona esto y, en función de cómo vaya evolucionando, decidiremos unos y otros", ha indicado.

De hecho, indicó que es bueno que los partidos de izquierda mostrasen sus "sinergias" pero recalcaban que ése no fue más que un acto y que lo que tenga que decidir su partido sobre la mencionada plataforma electoral lo decidirán los órganos de Compromís.

MÓNICA OLTRA, SOBRE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: "LA PACIENCIA SE ESTÁ ACABANDO"









La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, apremió al Gobierno a que aborde el cambio del modelo de financiación autonómica, ya que los ejecutivos están "para solucionar problemas, no para procrastinarlos" y ha avisado: "La paciencia se está acabando".

No obstante, ha rechazado una "guerra" entre autonomías para "pelearse por la miseria" ya que "el estado tiene que poner más dinero para las comunidades y los municipios". Por ello, ha rechazado el "frentismo" entre comunidades y ha considerado que las reuniones del president, Ximo Puig, con otros líderes autonómicos buscan generar "alianzas y amistades" en pos de un "sistema justo donde todos nos sintamos cómodos".

Oltra ha incidido en que el sistema actual "perjudica a la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía" y "no es justo, porque rompe el equilibrio y la igualdad de las personas". "No queremos ser españoles de segunda, esto es un problema territorial, no todos son Catalunya", ha manifestado.

Por otra parte, la vicepresidenta también ha reivindicado la puesta en marcha de la Ley de Vivienda a nivel estatal: "No estamos pidiendo excesos". Compromís, entre otras formaciones políticas, presentó una iniciativa al respecto en el Congreso.