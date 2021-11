Bertín Osborne sorprende en 'La Roca' al contar su situación sentimental actual: "No he negado nada"

Este fin de semana, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta para ponerse al frente de 'La Roca'. Esta vez, recibió a Bertín Osborne en el plató para entrevistarle. La presentadora aprovechó la presencia del cantante para hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política e incluso en su estado sentimental tras separarse de Fabiola Martínez.

En primer lugar, tras reconocer que está "soltero y sin compromiso", el invitado dio su clara opinión sobre las aplicaciones para ligar. "No sé cómo van. Me lo han explicado... Pero, ¿Cómo me voy a poner yo ahí?", comenzaba diciendo, dejando claro que no se veía utilizando una aplicación de este tipo. "A mí no me hace falta una aplicación, la verdad. Vamos a ser claros", dijo entonces, dejando caer que ligaba sin problema.

Además, Bertín señaló que, con este tipo de aplicaciones, se pierde la sensación de conocer a esa persona por primera vez y provoca que las relaciones sean más "impersonales": "Es mucho peor, más impersonal. Ahora todo el tiempo son mensajitos. Llámale y díselo, que es mejor".

A raíz de esto, la conductora del espacio de Antena 3 no puedo evitar preguntarle por vida sentimental, dado que, la semana pasada, unos rumores aseguraban que el cantante había encontrado de nuevo el amor junto a Chábeli Navarro, ex de Kiko Rivera, ya que se les había visto juntos. "A ver, te lo tengo que preguntar. Yo te he visto, esta semana, en todas partes y claro... Si estás enamorado, si no estás enamorado... ¿Cómo estás?", se interesaba Roca.

"Pero no pasa nada. Lo de esta semana no pasa nada, si yo no he negado nada", comenzaba contestando el invitado. "Si yo conocí a la chavala esta hace unos cuantos meses. Además, iba con una hija mía. La he visto un par de veces y es una niña encantadora, estupenda... Pero yo no tengo nada. Ya está", desmentía el cantante.





"Claro que estoy soltero"



"Todo lo demás son elucubraciones, que las ponen como 'Bertín está pensado...'. No. Para empezar, Bertín no piensa hasta que no le preguntes. Y yo te diré lo que pienso, lo que siente o lo que no siento. Eso es lo que me molesta, que pongan en nuestra boca algo que ni hemos dicho ni hemos aclarado", se explicaba Bertín, señalando el motivo por el que se había mostrado tan molesto con las especulaciones sobre su nueva relación.

"Es que parece que yo he negado... No, no, yo no niego nada. Si yo claro que la conozco y es encantadora. La he visto un par de veces, pero nada más", insistía el invitado. "Vamos, que estás soltero", apuntaba la presentadora. "Claro que estoy soltero y sin compromiso ninguno", confirmaba él

Fuentes cercanas corroboraron las palabras del cantante, ya que aseguraron que Bertín "solo la ha visto una vez en su vida e iba acompañada de su hija Eugenia". Además, el presentador está muy centrado en su nueva etapa en Telemadrid con 'El show de Bertín' y con su nuevo disco, por lo que no piensa en compromisos y vive su soltería con normalidad, "sin necesidad de ocultarse en ningún momento".