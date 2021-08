Nuria Roca se cuela en 'Zapeando' y revela el momento que le gustaría compartir con Pablo Motos: "De repente"

Nuria Roca atraviesa un gran momento profesional, y es que tras la temporada televisiva formando parte de 'El Hormiguero', donde se puso al mando del programa en varias ocasiones para sustituir a Pablo Motos, actualmente Roca presenta su propio formato, 'Family Freud'. Sin embargo, en esta ocasión, la presentadora es noticia por su aparición en 'Zapeando', donde ha desvelado un momento insólito que le gustaría vivir junto a Pablo Motos.

Tras su éxito durante la temporada, la presentadora se encuentra tomándose unas vacaciones junto a su marido, Juan del Val y sus hijos. Un hecho que saltaba al foco de la noticia hace tan solo unos días por la confesión de su marido. La valenciana publicó una foto en un restaurante con vistas al mar junto a sus tres hijos, que parecía una simple instantánea familiar. La sorpresa vino con la publicación que realizó horas más tarde Juan del Val.

CORDON PRESS





Su marido publicaba la misma imagen junto a otra en la que se ve a los cinco, revelando que su mujer había recortado la fotografía para que él no saliera. "¡Desolado! Veo una foto en el IG de Nuria Roca y me encanta. Ella con mis tres hijos, guapísimos los cuatro. El caso es que la foto me resulta familiar. ¡Efectivamente! Repaso mi archivo y encuentro la original (la de abajo) ¡Me ha cortado, la muy cabrona! Le molestaba y me ha eliminado de un plumazo. Le ha puesto doscientos filtros y me ha convertido en un residuo. Os dejo que voy a seguir llorando", era el texto con el que acompañaba la publicación del Val.

La divertida explicación de Nuria Roca tras cortar a Juan del Val de una foto en Instagram: "Es indefendible" https://t.co/2K4O4MUgFe — zapeando (@zapeandola6) August 13, 2021





Nuria Roca aparece en 'Zapeando' para hablar de 'El Hormiguero'

Este viernes, Nuria Roca aparecía por sorpresa en 'Zapeando' y participaba en una sección sobre situaciones comprometidas en las que debía elegir acompañante. La elección tenía que estar entre su jefe, Pablo Motos, su marido, Juan del Val y sus compañeras Cristina Pardo y Tamara Falcó, ya que todos ellos comparten la ya famosa tertulia de 'El Hormiguero'.



La primera situación era a quién se llevaría al fiestón del siglo. En un primer momento la presentadora elegía a sus dos compañeras mujeres pero en 'Zapeando' le pedían que escogiera solo una. "Con la Pardo, que me tomaría unas cervezas con ella", decía entonces Roca, marcando así su primera elección.

En segundo lugar tenía que elegir a alguien para que "lo pasara mal", ya que la hipotética situación era un accidente de barco, en el que hay un bote solo para cuatro personas. "Aquí sí te digo que le dejaría nadar en aguas abiertas a Juan que sabe, que él ha hecho estas cosas, entonces él se mentalizaría y tiraría millas", dejando fuera a su marido sin dudar ni un momento.

Llegaba el momento de atracar un banco, una situación en la que pedían a Nuria que eligiera a un compinche, pensando principalmente en las cualidades de sus compañeros. En este caso, Roca tardaba apenas unos segundos en decir, "A Pablo". Una decisión que provocaba las risas y los comentarios de los colaboradores de 'Zapeando'. Además, la valenciana realizaba un apunte sobre Motos, "me estoy imaginando, de repente, esa caja fuerte intentando adivinar la combinación y digo, Juan no la va a adivinar, Pablo a lo mejor sí". "Te imaginas todo lo que montaría como el 'El Hormiguero', con explosiones, un coche esperando en la puerta, incluso Pilar Rubio por ahí", decía Dani Mateo para cerrar la sección.