Juan del Val confiesa el 'feo' que le ha hecho Nuria Roca en plenas vacaciones: "La muy..."

Juan del Val y Nuria Roca siguen disfrutando de las vacaciones en familia tras una intensa temporada televisiva. La pareja se encuentra junto a sus hijos pasando estos días cerca del mar, donde están aprovechando para cargar las pilas de cara a la próxima temporada televisiva que está a punto de comenzar.

Durante estos días, las redes sociales se han convertido en uno de los aliados de la pareja para ir registrando los mejores momentos de estos días, aunque también algunos que son más delicados.

Por ejemplo, hace unas jornadas, Juan del Val quiso compartir con todos los seguidores la anécdota que vivieron con unos paparazzis que les estaban siguiendo durante las vacaciones para un reportaje. En este sentido, el guionista de 'El Hormiguero' explicó cómo fueron las negociaciones y qué ocurrió después.

Ahora, dejando a un lado esta experiencia, Del Val ha querido hacer público un hecho protagonizado por su propia mujer, Nuria Roca, después de que esta tomase una decisión de la que no se había dado cuenta en un primer momento.

En este sentido, Juan del Val ha explicado que Nuria Roca ha compartido una imagen junto a sus hijos en la que en un primer momento él aparecía, pero por decisión de la presentadora su presencia desapareció. "¡Desolado! Veo una foto en el IG de Nuria Roca y me encanta. Ella con mis tres hijos, guapísimos los cuatro. El caso es que la foto me resulta familiar. ¡Efectivamente! Repaso mi archivo y encuentro la original (la de abajo) ¡Me ha cortado, la muy cabrona! Le molestaba y me ha eliminado de un plumazo. Le ha puesto doscientos filtros y me ha convertido en un residuo. Os dejo que voy a seguir llorando".

De esta manera, el guionista de 'El Hormiguero' ha querido contar, entre risas, un gesto de su esposa que seguro que guarda como uno de los principales recuerdos de estas vacaciones.

Sus proyectos en televisión

Nuria Roca y Juan del Val atraviesan uno de los mejores momentos desde el punto de vista profesional. A su buena sintonía personal, que han mostrado durante esta temporada en 'El Hormiguero', se unen la multitud de proyectos que ambos tienen para la próxima temporada.

A partir del próximo mes de septiembre, Nuria Roca se pondrá al frente de 'La Roca', el programa magazine de las tardes dominicales en La Sexta que sustituirá a 'Liarla Pardo', tras la marcha de Cristina Pardo a 'Más vale tarde' junto a Iñaki López.









A este proyecto en solitario se sumará también su presencia en 'El Hormiguero', donde compartirá plató junto a Juan del Val al igual que lo ha hecho esta temporada en la conocida 'Tertulia de Actualidad', con la que el programa de Pablo Motos despedía la semana.