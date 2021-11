Nuria Roca cierra su entrevista a Miguel Bosé con un duro comentario sobre su trabajo: "Mañana me criticarán"

La presentadora de 'La Roca' en laSexta, Nuria Roca, ha tenido la oportunidad de entrevistar este domingo al artista español, Miguel Bosé, que se encuentra promocionado su último libro en el que cuenta parte de sus memorias.

El artista, conectado a través de videollamada desde México, ha vuelto a entrar en algunos de los asuntos más importantes que aparecen en el libro y que también comentó en anteriores entrevistas, como la que realizó hace unos días con Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

Pero, de forma indirecta, de nuevo un asunto ha sido protagonista, aunque el artista no se ha pronunciado al respecto: el coronavirus. En la entrevista concedida a 'Más vale tarde' sí que fue preguntado, aunque se produjo una incómoda situación.

Sobre este choque fue preguntada Cristina Pardo en 'El Hormiguero', momento que ha aprovechado para revelar a Pablo Motos y a todo el equipo lo que no se vio en la emisión de 'Más vale tarde'. En este sentido ha explicado que el equipo de prensa del artista decidió suspender la entrevista cuando salió el asunto del coronavirus. "Él determinó que yo estaba sorda, sin embargo, es que además, cuando terminó la entrevista, digo: el coronavirus. Y entonces me cortaron la entrevista".









"Le dije, bueno está acabando la entrevista y no te he preguntado por el coronavirus, me quedé callada y me dijo que eso no estaba en el libro. Entonces entró una persona y dijo que se había acabado la entrevista", ha explicado la periodista.

En la entrevista que ha concedido este domingo a Nuria Roca, el asunto del coronavirus no ha aparecido, pero han sido muchos los temas que ha tratado, incluso ha desvelado que muy pronto comenzarán las grabaciones de la serie basada en su vida personal y que contará con dos actores muy conocidos de la escena españolas.

La reflexión de Nuria Roca tras despedir a Miguel Bosé

En este sentido, Nuria Roca se ha querido adelantar a posible críticas, y ha desvelado el motivo por el que no ha preguntado a Miguel Bosé por la pandemia: "Quería hablar con Miguel de su vida apasionante. Sé que mañana me criticarán, sin embargo, me daba igual hablar del coronavirus, porque tiene una vida tan apasionante que no hace falta".

Miguel Bosé fue noticia durante la pandemia por sus diferentes declaraciones a cerca del virus, llegando a señalar que no existía. Estas posturas negacionistas generaron mucho revuelo en redes sociales, donde incluso fue vetado. En este sentido, Miguel Bosé siempre ha mostrado su rechazo a algunos aspectos fundamentales para evitar el aumento de los contagios, como el uso de las mascarillas. Un ejemplo de esta postura lo protagonizó en la rueda de prensa de presentación de su libro, cuando pidió a los periodistas presentes que se retirasen las mascarillas.