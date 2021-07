Nuevos planes para Arturo Valls: la decisión de Antena 3 que cambia el rumbo de 'Ahora caigo'

Hace poco más de una semana, Antena 3 anunciaba la cancelación de 'Ahora Caigo'. El programa liderado por Arturo Valls ponía fin a su andadura televisiva coincidiendo con el comienzo del verano. El final parecía definitivo, pero este martes, la cadena líder de Atresmedia ha anunciado una nueva decisión relativa a la emisión del concurso.

El viernes 2 de julio se emitía el último programa de 'Ahora Caigo'. El concurso, que a principios de este mes cumplía diez años en antena y que ha cosechado grandes datos de audiencia, cerraba un ciclo en la televisión. Desde sus inicios, el programa ha pasado por varios horarios, desde el prime time en el momento de su estreno hasta ser relegado de la parrilla debido al éxito y la apuesta de la casa por 'Pasapalabra'.

Antena 3 da una nueva noticia sobre 'Ahora Caigo'

Antena 3 se encuentra en plena lucha por la audiencia con Telecinco y no es la primera vez que realiza cambios importantes en su parrilla. Hace un año ya finalizó la mítica serie 'El secreto de Puente Viejo' ante la llegada de 'Pasapalabra'. En este caso el cambio es a la inversa, se cancela un concurso y llega una nueva serie turca, 'Tierra Amarga', apuesta de la cadena de cara al verano, ya que ha basado las tardes de su temporada de invierno en tres concursos, 'Boom', 'Ahora Caigo' y 'Pasapalabra'.

El día de emisión del último programa de 'Ahora Caigo', Arturo Valls se pronunciaba en su cuenta de Instagram, echando mano del humor que le caracteriza. Publicaba una imagen vestido con un mallot dorado acompañada de unas palabras. "That's all folks!!! Ya es oficial, se acaban 10 años de Ahora Caigo. Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio. Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la comprensión. Os voy a echar mucho de menos!!! Fideuaaaaaa!!!”".





Actualmente, Valls tiene pendiente la emisión de las últimas galas de Mask Singer, pero lo que nadie esperaba, es que volvería con 'Ahora Caigo', días más tarde de su cancelación. Antena 3 ha anunciado este martes que este próximo fin de semana vuelve el mítico concurso a las tardes de la cadena. "Vuelven sus gritos, sus risas, su presentador... ¡Arturo Valls!", anunciaban desde Antena 3. "Últimos programas de '¡Ahora caigo!', el sábado y el domingo a las 19:45 horas", continúa el mensaje.

?? ¡Este próximo fin de semana vuelven con toda su diversión!



El sábado y el domingo, últimos programas de @AhoraCaigo (Antena 3, 19:45h)





Sin duda, una grata sorpresa para los espectadores del concurso, que no se mostraron nada contentos con la cancelación. Y por si esto fuera poco, el mensaje incluía otra noticia, que ya se filtró hace unos días. "Además, muy pronto despedimos 10 años de concurso y más de 2.100 programas con un 'Especial ¡Ahora caigo!', en Antena 3", concluye el comunicado. Lo que todavía no se sabe es la fecha de este especial.