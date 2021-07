Antena 3 toma una importante decisión con '¡Ahora Caigo!' tras anunciar su cancelación

Hace unas semanas, Atresmedia anunció una de las noticias más importantes de cara a la nueva temporada. La cadena ha decidido poner punto y final a '¡Ahora Caigo!'. El pasado viernes 2 de julio, el concurso se despidió de sus fieles espectadores para ceder su hueco en la parrilla a 'Tierra Amarga', novela turca que se emite de lunes a viernes a las 17.30 horas.

Esta noticia ha resultado ser muy llamativa y chocante para sus fieles espectadores, ya que nadie se esperaba que la cadena decidiera prescindir de uno de sus concursos más longevos. Así lo hizo saber Palmira, mujer del público que se ha convertido en parte del programa. "Estoy triste porque me han dado una noticia que... Me ha puesto triste. Me han dicho que 'Ahora Caigo' lo quitan que no lo darán ya y yo estoy muy triste muy preocupada, porque parece mentira que un programa tan bueno, que es alegre, divertido, con un buen presentador...", se lamentaba la mujer.

"Lo tiene todo: el presentador es buena persona y es muy guapo yo lo quiero como si fuera mi hijo. A veces le digo que es mi 'Arturito' como si fuera mi niño, porque yo lo adoro... No comprendo que hayan quitado este programa porque al público le gustaba y a mí me encantaba. Era divertido, alegre y me gustaría que esa persona que ha pensado quitar el programa... Me gustaría que me lo dijera por qué el motivo, si es divertido, es alegre, tiene buen presentador... ¡Qué más queremos, lo tenemos todo, con el público tan maravilloso que hay! ¿Por qué lo ha quitado?", se preguntaba.





Finalmente, ya muy emocionada, decía: "Yo le pido, por favor, que no lo quiten, que lo dejen el programa, por favor y lo añoraréis mucho. Y a mi Arturo le digo muchas gracias. No me canso de darte las gracias por tanto que me quieres... Perdona que me emociono. Me has querido, me has tratado como si fuera tu madre y por eso te adoro muchísimo y por eso siempre te voy a echar de menos. Yo solo se lo pido a Antena 3 que pongan el programa. Perdona si les molesto, pero muchas gracias", concluía una Palmira que solo pedía un "milagrito".

A pesar de las quejas que ha recibido la cadena por su decisión, Atresmedia ha seguido para adelante. No obstante, el espacio presentado por Arturo Valls ha querido despedirse por todo lo alto y regalar una última entrega especial al público que les ha acompañado durante una década. Aprovechando que el programa ha terminado la misma semana que cumplía sus diez años en Atresmedia, la cadena ha confirmado la emisión de una entrega especial para despedir "diez años de diversión desenfrenada".









Especial de '¡Ahora Caigo!'

Gracias a esto, la audiencia podrá volver a ver a Valls al frente del concurso, aunque sea por última vez. Todavía se desconoce que podrá verse en este último programa. "Han caído más de 23.000 concursantes, más de 15.000 chistes malos y una gallina", informaba la promo. "Despedimos 10 años de concurso, más de 2.100 programas y millones de sonrisas con un programa especial. Muy pronto, especial 'Ahora Caigo'", zanjaba sin dar más información al respecto.

Tampoco se sabe que ha llevado a la cadena a tomar esta decisión. Durante sus primeras ocho temporadas, el concurso sumaba una media del 16% de share. Sin embargo, la llegada de 'Pasapalabra' le perjudicó al tener que adelantar la hora de su emisión, lo que afectó negativamente a sus datos al bajar al 11% de cuota media. Como consecuencia, hicieron cambios en la dinámica, lo que mejoró sus datos. No obstante, seguía siendo el espacio más débil de la cadena.

Es por esto por lo que es probable que la cancelación del concurso se deba a un tema de audiencias, ya que Atresmedia se encuentra en plena batalla por el liderazgo con Mediaset. Por este motivo, siendo conscientes de la gran repercusión que tienen las novelas turcas, lo que ya demostró Antena 3 con los grandes datos de audiencia obtenidos con 'Madre', 'Mujer' o 'Mi Hija', han decidido volver a intentar acaparar el prime time con 'Tierra Amarga'.