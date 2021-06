El nuevo presidente de RTVE habla claro del futuro de Mónica López en TVE: "Tenemos que ver"

Estos últimos meses TVE se ha convertido en la cadena más polémica, concretamente por 'Las cosas claras' y 'La Hora de La 1'. En varias ocasiones, los espectadores han cuestionado la objetividad de Jesús Cintora y Mónica López, incluso algunos partidos políticos se han quejado por el tipo de preguntas que ella formula en las entrevistas. De la misma manera, el espacio de La 1 también ha sido señalado por el tiempo que dedicaba a informar de los diferentes partidos políticos, siendo su profesionalidad cuestionada por Vox y Podemos principalmente.

Incluso, hace unos meses, Vox manifestó su descontento por la entrevista que la presentadora hizo a Rocío Monasterio con motivo del 4-M y denunció a TVE ante la Junta Electoral Provincial de Madrid. Sin embargo, este órgano desestimó su denuncia, por lo que recurrió ante la Junta Electoral Central (JEC).

Como consecuencia, la Junta Electoral Central (JEC) estimó parcialmente un recurso presentado por Vox, revocando el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid que desestimó la denuncia de Vox respecto de la entrevista realizada por la presentadora de 'La Hora de La 1' a Monasterio, acusando al medio televisivo de "falta neutralidad informativa" a lo largo de la entrevista.

El organismo respondió y determinó que, la manera en la que se llevó a cabo la entrevista del pasado 26 de abril, "supuso una vulneración por RTVE de los principios de neutralidad informativa e igualdad establecidos en el artículo 66.1 de la LOREG". Por este motivo, JEC pidió a RTVE que "tome las medidas necesarias en orden a que en futuros procesos electorales no se produzcan vulneraciones". No obstante, la Junta no cree necesario abrir un procedimiento sancionador "dado que ni en este proceso electoral ni en procesos anteriores recientes esta Junta ha declarado incumplimientos por RTVE de lo dispuesto en el artículo 66.1 de la LOREG".

Es por esto por lo que muchos se preguntan si 'La Hora de La 1' se mantendrá en la programación de la nueva temporada de TVE ahora que ha habido cambios en la dirección. La semana pasada, el nuevo presidente de TVE, José Manuel Pérez Tornero, quiso iniciar su mandato convocando a la prensa, "en un acto que no tiene precedentes" y "como símbolo de esta nueva etapa en la que quiere construir con todos". Lo que se aprovechó para resolver este tipo de dudas.









El futuro de 'La Hora de La 1'

Pérez Tornero hizo un adelanto de la nueva etapa que espera abrir en la Corporación bajo su mandato, "prometiendo transparencia, diálogo y consenso" tras haber conseguido ser votado por dos tercios del Parlamento y “serenar los ánimos”. Asimismo, ante la pregunta de si ha recibido presiones por parte de la Moncloa para mantener en el organigrama de la Corporación a Enric Hernández, aseguró que "no le presiona nadie". "He iniciado desde el principio un diálogo cordial abierto y público con los grupos políticos del Parlamento. He intentado marcar un eslogan: sugerencias sí, injerencias no. Ningún grupo político me ha propuesto nombres o decisiones concretas", contaba.

De la misma manera, el nuevo presidente acudió al Parlamento para anunciar los nombres elegidos para el nuevo comité de dirección de TVE y pronunciarse ante posibles cambios de programación: "Los cambios deben ser graduales. Nos planteamos cambiar caras, innovar, propias y de colaboradores. Queremos dar un impulso a los expertos temáticos, un debate sosegado, no a la polarización…".

A raíz de esto, los presentes se cuestionaron si estos futuros cambios que tiene en mente se podrían ver en 'La Hora de La 1', espacio presentador por Mónica López. "Está en estudio. Tenemos que ver quiénes nos ven, qué consideraciones tienen de lo que hacemos, qué necesidades existen, cuál es la competencia... El periodismo de calidad tiene que ser un valor de servicio público, que contrasta, que se exige, que tiene unos procesos que se toma su tiempo. Hay códigos de conducta en periodismo y eso no se puede perder", contestaba.