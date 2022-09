La nueva serie de María Dueñas, "Los artistas", arranca su rodaje el lunes

Tras ver convertidas en series sus novelas más populares como son "El tiempo entre costuras" y "La templanza", la escritora María Dueñas se lanza a la creación de su primera ficción original, "Los artistas", una aventura "nueva, inesperada y muy ilusionante", cuyo rodaje arranca el próximo lunes.

"Para mí es una aventura nueva, inesperada y muy ilusionante el haber creado contenido de ficción que no va destinado a las páginas de un libro, sino que va directamente encaminado a un formato de guion y una producción audiovisual", ha explicado hoy la escritora manchega durante la presentación de esta serie producida por VIX+, la plataforma de Televisa Univisión, en el FesTVal de Vitoria.

Asimismo, Dueñas ha querido destacar lo "bueno" que ha sido trabajar en equipo, ya que está acostumbrada a crear su imaginario sola: "escribir una novela es muy solitario y te permite dejarte llevar, pero cuando creas ideas para un guion entran otros condicionamientos distintos ya que cualquier idea tuya cuesta dinero y hay más limitaciones".

La serie, que contará con 10 capítulos de unos 50 minutos aproximadamente, empezará este lunes su rodaje y se extenderá hasta principios del próximo año.

En este sentido, según ha avanzado su director, Manuel Sanabria, no se va a "escatimar en nada" porque quieren "hacerla bien". "De hecho -ha añadido- se va a rodar entre Madrid, Marbella, Toledo y Miami".

Maxi Iglesias en el papel de Yago y Ximena Romo, en el de Cata, son los protagonistas de esta comedia de aventuras con tintes de romance y drama, cuya trama aborda las peripecias de dos expertos en el mundo del arte que deciden aprovechar sus conocimientos y habilidades para estafar a millonarios vendiéndoles falsas obras de arte.

"Hablamos del mundo del arte, pero no desde una visión elevada o sofisticada. Hay comedia, drama, "thriller", romance. Es una serie muy entretenida y absorbente. Hay una cantidad de personajes que rodean a nuestros protagonistas y que elevan a la pareja principal para que no se centre únicamente en el rollo sentimental. Va a quedar una serie preciosa, ha precisado la autora.

Por su parte, para Maxi Iglesias participar en este proyecto ha sido "una oportunidad" en cuanto a la interpretación: "En España me tienen un poco delineado y encorsetado en el perfil de galán y ha llegado el personaje de Yago, con el que no puedo estar más contento, ha admitido.

Unas palabras que comparte la actriz mexicana Romo, a quien también le cautivaron los guiones desde el principio.

"En cuanto me dieron el guion del primer capítulo me resultó súper divertido y seductor. El personaje de Cata es súper sofisticado y me permite jugar en este rollo de la picaresca, de los estafadores. Los personajes están muy bien escritos y va a ser una serie con una acción deliciosa que va a dejar a todos enganchados, ha confesado.

Al ser una serie para VIX+ que tan solo está disponible en Latinoamérica y EEUU, no se va a poder ver en España de inmediato; sin embargo, Vicenzo Gratteri, CEO de dicha plataforma, ha asegurado que ya se encuentran en conversaciones con otros canales que sí operan aquí para que se pueda ver "lo antes posible".