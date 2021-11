Sale a la luz la negociación de Mediaset con Rocío Carrasco para su vuelta: lo cuenta Diego Arrabal

Diego Arrabal anuncia una enorme cantidad de exclusivas en su canal de Youtube. Esta vez, en su último vídeo, se ha pronunciado sobre las novedades en la negociación entre Mediaset y Rocío Carrasco para renovar su docuserie. El colaborador de Telecinco ha indicado lo siguiente al respecto: "La semana pasada dije que no se había firmado el contrato de la docuserie porque hubo problemas, pero hoy, os puedo confirmar que Rocío Carrasco ha firmado el contrato de la segunda parte". Además, añadía que "están trabajando en ello y se espera en próximas fechas la llegada de Rocío, Fidel y todo el equipo a Chipiona".

Por tanto, si se confirma esta información, desmonta la teoría de varios medios de comunicación. Algunos aseguraban hace unas semanas que el equipo ya estaba trabajando en la segunda parte de la docuserie. Ahora, únicamente queda esperar para ver las imágenes de Fidel y Rocío en Chipiona en esas grabaciones que anunciaba Diego Arrabal.

La emisión de la docuserie protagonizada por Carrasco en Telecinco se convirtió en todo un terremoto social. Además, congregó a dos millones y medio de espectadores y un 27,5% de share. Supuso un cambio en la vida de muchos de sus protagonistas y también la de algunos de los contertulios que participaron en los programas especiales que daban continuidad al debate. Es el caso de Ana Bernal-Tribiño, una profesora que tuvo que explicar los motivos por los que no participaría en la segunda temporada de esta serie documental.









"No lo tengo previsto, la próxima temporada va sobre la familia y mi especialidad no es la prensa del corazón". La periodista y activista anunciaba esta decisión a través de sus redes sociales. Una publicación que compartía en Instagram cuando un seguidor le preguntaba si continuaría o no en la segunda temporada de la docuserie. Además, aseguraba que está pagando “muy caro por la temporada anterior y no me apetece repetir lo mismo”.

'En el nombre de Rocío', la continuación de la docuserie prevista para los próximos meses

Al hilo de esa revelación de Diego Arrabal en la que habrían ya firmado en Mediaset el contrato con Carrasco, cabe recordar qué aspectos de la vida de la protagonista se abordarán. Durante esta nueva temporada de la docuserie podremos ver como la hija de Rocío Jurado hablará de Amador Mohedano, de José Antonio, de Gloria, de Rosa Benito, de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y de Ortega Cano.









Rocío Carrasco intentará poner en jaque al clan y dará su versión de por qué no se habla con ellos. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Qué les separa?

Hace escasos meses, Rocío Carrasco reapareció en público hace unos días y fue entrevistada por un equipo de 'Sálvame'. En dicha entrevista fue preguntada por la esperada segunda parte de la docuserie, y fue en este momento cuando la hija de Rocío Jurado señaló que comenzarían a trabajar en ella en breve, por lo que en los próximos meses podremos ver en Telecinco esta esperada segunda parte.