Diego Arrabal, contra 'Sálvame' deja tocado a uno de sus colaboradores: "¿Vas a jugar con la policía?"

Diego Arrabal está dando más de un quebradero de cabeza a 'Sálvame'. El paparazzi ha decidido abrirse un canal de YouTube en el que no duda en apuntar y cargar contra colaboradores del espacio de Telecinco a los que acusa de falsear algunas de sus exclusivas en lo relativo al mundo del corazón. El último caso y, tras un vídeo de más de dos horas que Arrabal ha subido a su canal de YouTube, ha dejado tocado a uno de los tertulianos más reconocidos del programa: Kiko Hernández.

El familiar de Antonio David y Olga y la manta 'fantasma'

Hace unos días 'Sálvame' conectaba con un Kiko Hernández que aseguraba tener una gran exclusiva desde Málaga. Se trataba de un desconocido familiar de Antonio David y Olga Moreno que habría confirmado que la pareja ya no estaría junta. Un terremoto sentimental en una de las parejas más mediáticas desde que Rocío Carrasco iniciara su docu-serie acusando de malos tratos a Antonio David.





El programa se volcó con el desplazamiento de Kiko Hernández hasta Málaga con el objetivo de conocer y entrevistar a esta curiosa fuente que tanta información podría proporcionar sobre un tema que sin duda interesa en 'Sálvame'. El problema llegó cuando, justo antes de realizar la entrevista, se anunció que el supuesto familiar (aunque ya había confirmado la noticia), no se prestaría a dar la entrevista que con tantas ganas esperaba la audiencia de Telecinco.

A partir de ahí, Kiko tapó con una sábana del hotel al supuesto familiar y, con todo debidamente registrado por las cámaras del programa, se dispuso a salir del hotel y llevarse a un lugar seguro a tan valioso confidente. Este familiar, habría argumentado que no podía realizar la entrevista por haber recibido amenazas de Antonio David y Olga. Sea como fuere, se montó la procesión por los pasillos del hotel hasta un coche que esperaba en la puerta. Hasta un coche que estaba siendo grabado por Diego Arrabal.

Una persecución por Málaga y Diego Arrabal ante la policía

Gracias a su canal de YouTube, hemos podido comprobar cómo Diego Arrabal y algunos colaboradores suyos hicieron un seguimiento grabado del viaje que el equipo de 'Sálvame' realizó por Málaga. Es así como pudieron grabar la entrada del supuesto familiar de Antonio David y Olga al coche que debía proteger su identidad.





Diego Arrabal ha asegurado que todo se trataría de un "teatrillo" y que dicho familiar no existe, acusando a Kiko Hernández de haber producido un montaje con tal de seguir alimentando la historia sobre las dificultades de pareja que puedan o no atravesar Antonio David y Olga Moreno. El caso es que él mismo persiguió en coche al otro automóvil en el que iría "la fantasma", como Arrabal ha llamado al supuesto familiar cubierto con sábanas blancas.

Tras una persecución por las calles de Málaga en coche, el equipo de 'Sálvame' siendo consciente de lo que estaba ocurriendo decidió parar el coche junto a una comisaría para denunciar la persecución de Arrabal. El paparazzi ha confirmado en su canal que tuvo que bajarse del coche y dar explicaciones a la policía, momento en el que el coche al que perseguía consiguió darse a la fuga.





Aun así, Arrabal ha asegurado en su canal de YouTube que un colaborador en motocicleta habría continuado con la persecución y habría confirmado sus sospechas, que el familiar cubierto en sábanas no era tal. Diego Arrabal no ha querido desvelar quién se escondería en el envoltorio improvisado por Kiko Hernández en el hotel, pero sí ha dejado un rotundo mensaje: "Te puedo asegurar por el contacto que tenemos dentro del hotel, que ahí no hay ningún familiar. ¡Ninguno!", clamaba el paparazzi que vuelve a señalar a uno de los colaboradores más conocidos de 'Sálvame'.