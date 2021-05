El motivo por el que Telecinco ha escogido el 2 de junio para poner fin a la serie sobre Rocío Carrasco

En las últimas horas se ha filtrado las intenciones que tiene Mediaset tras el último capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el documental en el cual la hija de Rocío Jurado ha contado, por primera vez, alguno de los episodios de lo que nunca había hablado delante de cámara y que en especial se ha que ver con los años de matrimonio junto a Antonio David.

Una vez ya separados, cada uno ha conseguido rehacer su vida, pero fue Antonio David el único en acudir a los medios a contar cómo fue su experiencia con Carrasco, una versión que ella ha querido contraponer con lo que afirma haber vivido.





Rocío Carrasco vuelve a Mediaset tras la emisión de su docuserie

Por este motivo, Telecinco ha optado por volver a entrevistar a la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, cuando vaya a acabar la docuserie de doce episodios que Mediaset está entrevistando entre semana y que tiene previsto acabar el próximo miércoles, día 26 de mayo.

No es la primera entrevista que concede Carrasco, ya que mientras que ha estado en emisión la docuserie, ella mismo fue la encargada de exponer de forma pública que quería acudir al plató de Fuencarral antes de que la docuserie siguiese su marcha, que por aquel entonces se encontraba a mitad de camino. Algo que cumplió y acudió una semana después de anunciar sus intenciones.





Durante esta vista, una de las pocas que ha concedido Carrasco, Fidel Albiac, su marido, ha aprovechado para mandarle un mensaje de apoyo así como defender su inocencia ante algunos ataques personales que ha sufrido durante estos últimos años que están siendo juzgados ahora. “Tengo 15 sentencias ganadas en el Supremo que no me han valido de nada porque me siguen dado hos*** hasta en el carnet de identidad”, expresó en directo a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, que fueron quienes hicieron la entrevista.

La fecha escogida por Telecinco

Sin embargo, ese mundo no es nada casualidad y Telecinco ha decidido que la segunda entrevista de Rocío Carrasco coincida con la fecha en la que murió su madre, la conocida cantante Rocío Jurado, quien falleció un 2 de junio a raíz de un cáncer de páncreas que no pudo superar tras año y medio de lucha.









Rocío Carrasco dará una entrevista el próximo 2 de junio en Telecinco para así finalizar su documental (vía @iamboeel).



La entrevista coincidirá con el 15 aniversario de la muerte de su madre Rocío Jurado. — M (@casasola_89) May 18, 2021





Una entrevista la que posiblemente volverán a conducir Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera que coincidirá con la nueva etapa profesional que está abordando la hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores, que aunque no ha querido dar mucha revelación sobre su estado de salud, la que ha sido colaboradora.

