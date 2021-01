El motivo por el que Mónica López se ve obligada a disculparse con Espinosa de los Monteros: "Pido disculpas"

Este martes, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz Vox en el Congreso, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, en cómo hacer frente a la borrasca Filomena y en el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

No obstante, antes de comenzar la entrevista, la presentadora del espacio quiso disculparse con el invitado por el rifirrafe que protagonizaron ayer como consecuencia de un polémico tuit del político. “El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios”, decía el de Vox.

El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios ����‍♂️ pic.twitter.com/5WPJHS5IWr — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 11, 2021

Ante esto, López se mostró muy indignada en directo y le contestó: “Don Iván está poniendo en duda el cambio climático porque ha nevado en Madrid… Don Iván, cuando quiera quedamos y le cuento la diferencia entre meteorología y clima. Que un día nieve en Madrid no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo... No me vengáis con estas cosas, otras cosas sí, pero con el calentamiento global no”.

¿Debe una presentadora de la ⁦@rtve⁩ pública contestar directamente y de forma personal al tuit de un político?. #LaHoraFilomena e isobárica de ⁦@monicalopez_tve⁩ con ⁦@ivanedlm⁩ . Atent@s �� pic.twitter.com/9GH3H4A4Tq — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 11, 2021

“Yo quiero arrancar el año, Doña Mónica, dándole las gracias por la rectificación que hizo ayer en redes en relación a unos tuits míos. Le honra mucho que haya sido usted tan sincera de disculparse y, por lo tanto, quiero arrancar el año agradeciéndole el gesto y deseando que este año todos seamos capaces de arrancar con un buen espíritu como el que mostró usted ayer”, ha comenzado diciendo Espinosa de los Monteros.

“Sí señor. Yo quería empezar, de hecho, por ese lío en redes”, le ha asegurado López. “Ayer, el señor Espinosa de los Monteros puso un tuit donde hablaba sobre el calentamiento global y edad de hielo, y hacía referencia a dos noticias de un mismo medio y yo reconozco que me lo tomé por el lado negacionista. Me puse como una hidra. Le pido disculpas y mantengo en pie ese café para hablar de cambio climático, de todos modos”, ha reconocido la presentadora.

“Eso cuando usted quiera”, ha contestado el político, aceptando su invitación. “No se preocupe, que yo tengo una vida anterior en la que también he producido televisión y sé lo que es emitir en directo y que por el pinganillo le vayan a uno diciendo cosas y se repita porque se fía de sus redactores, de sus jefes de producción y de quien esté en la sala de control, pues me imagino…”, le ha dicho el de Vox, mostrándose muy comprensivo por lo sucedido.

“Ahora, debe usted tener una conversación con la persona que le dijo eso y, por supuesto, con la gestora de redes de TVE, que sabiendo perfectamente que era un error, mantuvo la idea de atacarme por ese motivo”, ha insistido el entrevistado, dejando claro que, a pesar de la disculpa, sigue estando algo molesto por la reacción que tuvo López en el programa de ayer.

Mónica López reconoce su error

“No se crea…”, ha intentado justificarse la comunicadora hasta ser interrumpida por el político. “Pero como digo se debe arrancar el año de manera optimista, positiva y bien pensante”, se ha repetido el invitado, queriendo comenzar la entrevista con buena actitud. “Por supuesto, no se crea usted que hay nada más allá que eso, que tenía solo el texto. Y, es verdad, que el tuit tenía dentro dos noticias”, ha confesado López, asumiendo su parte de culpa.

A raíz de esto, la presentadora quiso saber cual es la posición de Vox respecto al cambio climático. “No hay ningún negacionismo. El clima está cambiando desde hace milenios, lo que hay últimamente, eso sí, es un afán por el mundo progre de señalar a los ciudadanos con el dedo y culpabilizarlas y decir a la gente que está en el campo que tiene la culpa por tener vacas que emiten mucho dióxido de carbono y por tener tractores de Diesel…”

“Tomaremos ese café y seguiremos hablando del cambio climático, que a mí me interesa, ya sabe”, le ha respondido López ante sus declaraciones para dar paso a su siguiente pregunta, en la que quería abordar el asalto en el Capitolio de Estados Unidos. “A mí también”, ha afirmado Espinosa de los Monteros.