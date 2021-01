Mónica López para 'La Hora de la 1' para desmentir a Espinosa de los Monteros: "Por ahí no"

Desde el pasado jueves, la borrasca Filomena ha acaparado todos los medios de comunicación. Esta gran nevada ha sido toda una novedad, dado que no se veían nada igual desde hacía años, en concreto en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, el inesperado temporal ha afectado al día a día de la capital, al uso de las carreteras y al transporte público, provocando que muchos trabajadores se hayan tenido que quedar en casa.

Es por esto por lo que, este lunes, ‘La Hora de La 1’ ha arrancado informando de las últimas novedades de la gran nevada y de cómo está afectando al comienzo de semana en Madrid. Por este motivo, tras establecer una conexión en directo con Enrique López, consejero madrileño de Justicia y responsable de emergencias 112, para analizar la situación, el programa ha trasladado el tema a la mesa de debate.

Al igual que Isabel Zubiaurre, meteoróloga de La Sexta, quien no dudó en responder en directo a Javier Lambán, presidente de Aragón, por su polémico tuit, Mónica López no se ha cortado a la hora de responder a otro político que también ha revolucionado las redes sociales con sus declaraciones sobre el cambio climático.

"Esto muestra muchísima ignorancia y es incluso desesperante porque el aumento de dos grados de la temperatura del planeta nos indica que la Tierra tiene fiebre, pero eso no significa que siempre vayamos a tener temperaturas altas, sino tener récord de calor y récord también de frío", contestó Zubiaurre al político por decir que “no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve”.

Esta vez ha sido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, quien se ha hecho eco a través de su cuenta oficial de Twitter: “El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios”.

El calentamiento global no frena su avance, pero a la vez quizá estemos avanzando hacia otra edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios ����‍♂️ pic.twitter.com/5WPJHS5IWr — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 11, 2021

La reacción de Mónica López

“Don Iván está poniendo en duda el cambio climático porque ha nevado en Madrid… Don Iván, cuando quiera quedamos y le cuento la diferencia entre meteorología y clima. Que un día nueve en Madrid no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo”, ha comenzado diciendo la presentadora del espacio.

¿Debe una presentadora de la ⁦@rtve⁩ pública contestar directamente y de forma personal al tuit de un político?. #LaHoraFilomena e isobárica de ⁦@monicalopez_tve⁩ con ⁦@ivanedlm⁩ . Atent@s �� pic.twitter.com/9GH3H4A4Tq — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 11, 2021

“Pero ¿en el año 70 también fue el cambio climático? Yo no me deslizaría por ahí…”, preguntó Celia Villalobos. “¡Mira Celia…!”, exclamó López muy indignada, dado que es meteoróloga y se lo toma muy enserio. “No, no. Yo si creo en el calentamiento global y creo en las consecuencias de las burradas que hacemos los humanos. Lo que pasa es que el argumento, de que a lo mejor es consecuencia, Espinosa de los Monteros te podrá en twitter: ‘¿Y en el año 70 también?’. Por eso te digo, cuidado con las palabras”, se justificó la colaboradora.

“No me vengáis con estas cosas, otras cosas sí, pero con el calentamiento global no”, concluyó la conductora del espacio de La 1 muy indignada, aunque terminó tomándoselo con humor dadas las risas que inundaron el plató por el resto de los colaboradores.