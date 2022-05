El motivo por el que el jurado de MasterChef cancela una prueba en pleno directo: "Esto no ha ocurrido nunca"

Este lunes, 'MasterChef' volvió a ocupar la parrilla de TVE. Como es habitual, el talent culinario fue de lo más comentado en Twitter, ya que los espectadores suelen señalar cualquier mínimo detalle que les chirríe o el comportamiento de alguno de los concursantes o incluso del algún miembro del jurado. Esta vez, la atención fue acaparada por los miembros del jurado y todos los concursantes por lo que hicieron en la primera prueba.

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera se han visto obligados a hacer lo nunca visto en la historia del talent culinario y cancelaron una prueba en plena grabación. El jurado se mostró muy indignado y se decantó por ello al ser conscientes de los numerosos errores de principiantes que los concursantes no dejaban de cometer a la hora de elaborar un flan de huevo o un el caramelo.

Este momento se ha dado en la primera prueba, en la que los aspirantes debían ejecutar cuatro platos básicos y simples de nuestra cocina tradicional, siendo el huevo el ingrediente estrella del plato. A pesar de ello, los chefs han dado por terminada la prueba antes de dejar que terminasen las elaboraciones, dado que les parecían que los platos eran insalvables por todos los errores que estaban cometiendo.

"¡Cancelamos la prueba! Paramos. ¡Prueba cancelada! Llevamos 3 horas y 45 minutos, y yo creo que esto no ha ocurrido nunca. No sabéis hacer un simple flan", exclamaba Pepe Rodríguez, aparentemente enfadado al haberse llevado las manos en la cabeza en varias ocasiones por ver cómo estaban haciendo el flan o un suflé. "Prueba bochornosa, ¡qué horror!", señalaba Jordi Cruz, igual de indignado que su compañero.









"Estamos muy disgustados"

Esta reacción del jurado pilló por sorpresa a los concursantes, dado que no había ocurrido nunca antes en ninguna de las ediciones, lo que suponía algo negativo para ellos. "Da un poco de vergüenza ajena. Somos los primeros aspirantes en no poder terminar una prueba de 'MasterChef", reflexionó Jannick tras paralizarse al haberse parado en seco el cocinado. Una vez cancelada la prueba, los cocinero no dudaron en hacer un repaso de todo lo que les había hecho perder la paciencia.

Luismi tardó una hora de reloj para elaborar huevos benedictinos, mientras que María Lo desperdició una gran cantidad de huevos tras una hora y media intentado elaborar un suflé. Asimismo, David cabreó al jurado por no saber hacer un flan de huevo, ya que ni se acordó de aportarle el ingrediente principal en el que estaba basada la prueba.

"Estamos muy disgustados. Decepcionados. Os hemos puesto a prueba con cuatro elaboraciones básicas y sencillas de nuestra cocina y no habéis sabido hacerlas. Es bochornoso", apuntaba Cruz. A pesar de todo lo que vieron, parte de la bronca se dirigió solamente a David por su falta de conocimientos: "Son errores, no de novato o de principiante, sino de persona que no le gusta la cocina y esto es 'MasterChef".

Como consecuencia, David, Luismi, María y Adrián fueron penalizados con el delantal negro al tener que enfrentarse a la prueba de eliminación para evitar ser expulsados. No obstante, Luismo logró salvarse por su gran trabajo durante la prueba por equipos. Finalmente, se dio una doble expulsión y Teresa y Patricia fueron las elegidas por sus elaboraciones inacabadas.