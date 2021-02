El motivo por el que Buenafuente tuvo que abandonar el plató de 'Late Motiv': "Sé cuando sobro"

La noche del miércoles, Andreu Buenafuente contó con Juan Salazar como invitado en 'Late Motiv'. Con su presencia, pasó lo nunca visto en el espacio de Movistar+. El invitado se entrevistó a si mismo y, como consecuencia, el presentador abandonó el plató para pasarle el testigo a Raúl Pérez. Por este motivo, fue la primera vez en cinco años que el presentador abandonó su puesto: "Nunca ha pasado esto en el programa", dijo.

Todo sucedió cuando el conductor del espacio recibió al cantante. Tras hacerle algunas preguntas, dio paso a Raúl Pérez, quien imitaba al entrevistado. "Hace rato que os habéis visto por ahí por los pasillos. Tu dime la verdad Juan, ¿Qué has pensado cuando has visto al otro Juan?", le preguntó Buenafuente. "He pensado: '¡Qué tengo un doble!'. Un doble de verdad, si es igual que yo", respondió el cantante.

"Yo no es por meter negocio aquí, pero tienes un tema aquí. ¿Dónde tu no puedes llegar que vaya él no? Es tan parecido a ti... Que puede ir a sitios a los que tu no puedes ir", comentó el comunicador. "¡Claro! ¡Pues ya está!", respondió el vocalista de Los Chunguitos. "Muchas veces hemos traído aquí al programa a personajes y han venido sus dobles y has estado aquí", comenzó diciendo el presentador antes de compartir la idea que había tenido.

"Pero lo que va a pasar hoy aquí nunca ha pasado en el programa y es que yo me voy a ir. Yo ahora me voy", aseguró el conductor del espacio. "¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas tú?", le preguntaba el invitado aparentemente desconcertado. "Yo sé cuando sobro, la gente os quiere ver a vosotros. Yo aquí no hago nada", señaló Buenafuente, refiriéndose al colaborador que interpretaba a Juan Salazar y al Chunguito "original".

"¡Pero un momento!", le interrumpió el entrevistado sin saber que estaba pasando. "Yo tengo que cantar una canción con la guitarra. Si o si", agregó. El presentador le prometió que habría tiempo y aprovechó para preguntarle si quería ser entrevistado por él mismo: "¿Te parece que te entrevistes a ti mismo?". Salazar se quedó sin saber que decir, por lo que Raúl Pérez contestó por él: "Sí, ya te lo digo yo". "Juan 2, vente aquí ¡Adelante! El programa es para ti", pidió el presentador antes de abandonar su mesa.

Entrevista entre "los Juanes"

Este momento dio pie a un divertido momento que nunca antes se había visto en el programa. Durante la entrevista entre "los Juanes", el colaborador preguntó al "original" por su experiencia de pasar el coronavirus y qué le gustaría hacer en la vida. "Me gustaría hacer lo que no he hecho", respondió el cantante, provocando así las risas en el plató. Minutos después, Buenafuente recuperó su silla y continuó con el programa.

La icónica escena se produjo gracias al propio invitado. Tal y como contó el presentador antes de dar entrada a Salazar, el propio artista fue quien llamó al espacio para ofrecerse como invitado la próxima vez que bromeasen sobre él. Esto se debe a que, hace unos días, Pérez imitó a Salazar por primera vez durante el programa.