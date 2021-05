El motivo por el que Anna Simón desapareció como colaboradora de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' cumple quince años en emisión y una década como uno de los formatos estrella de Antena 3. A pesar de los años y de ser uno de los formatos más longevos en emisión, el programa presentado por Pablo Motos continúa siendo el espacio más visto en prime time y batiendo sus mejores datos. Habitualmente, el programa de las hormigas se hace con el minuto de oro, siendo el único que consigue arrebatárselo a 'Pasapalabra', concurso líder de Atresmedia.

Durante este tiempo, al programa de Antena 3 le ha dado tiempo a recibir a muchas personas en el plató y a infinidad de colaboradores. Son muy pocos los que siguen desde sus inicios. Otros pasaron de manera fugaz y otros anunciaron su marcha de manera repentina tras varios años formando parte del equipo, lo que sucedió con Anna Simón, quien presentó su propia sección junto a Motos durante cuatro años.

Marron, Juan Ibález, Damián Mollá y Luis Piedrahita son los únicos colaboradores que siguen formando parte del espacio desde sus inicios. Pilar Rubio y Marta Hazas, aunque no comenzaron en su lanzamiento, son las más veteranas, dado que colaborar de manera interrumpida con Trancas y Barrancas desde 2014.Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val o Twin Melody son los fichajes que se hicieron para la última temporada. También han pasado por el plató varios personajes reconocidos que fueron desapareciendo, como fue el caso de Dani Rovira, Ana Morgade, Patricia Montero, Mario Vaquerizo o Cristina Pedroche. No obstante, una de las salidas más polémicas y llamativas fue la de Anna Simón.

La colaboradora cuenta con una amplia trayectoria televisiva, dado que comenzó a trabajar en la pequeña pantalla en 2005. Sin embargo, comenzó a hacerse conocida en el mundillo gracias a Mediaset y a su papel en 'Tonterías las justas'. Cuando el programa presentado por Flo fue trasladado a Neox bajo el nombre 'Otra movida' en 2011, Simón comenzó a desarrollar una amplia carrera en Atresmedia. Gracias a esto, en 2012, se convirtió en concursante de 'Tu cara me suena' y se convirtió en una colaboradora habitual de 'El Hormiguero'.

En 2014, comenzó a compaginar el espacio de las hormigas con 'Zapeando', el espacio de La Sexta que le permitió volver a obtener el protagonismo que ganó durante su etapa en Cuatro. Seis años después, la colaboradora dejó de formar parte de la mesa de laSexta. No obstante, su paso por 'El Hormiguero', donde contaba con su propia sección, terminó mucho antes.





La ciencia continúa siendo la sección más importante del espacio presentado por Pablo Motos, compaginando su relevancia con la tertulia de actualidad que protagoniza el presentador junto a Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo cada jueves. En cambio, otras pasan más desapercibidas y cuentan con menor tiempo frente a las cámaras. Este era el caso de la sección de Simón, en la que se dedicaba a enseñar trucos del hogar como doblar la colada mucho más rápido. Unos trucos que, actualmente, enseña Marta Hazas.

Su salida en 2017

Asimismo, la catalana también contó con un espacio dedicado a buscar hogar a perros abandonados, lo que posteriormente hizo Dani Rovira de manera esporádica. No obstante, todo terminó en 2017 cuando dejó de aparecer en Antena 3. Ante su repentina marcha, 'El Hormiguero' se vio obligado a dar explicaciones y aseguró que Simón tenía "compromisos profesionales" y una "apretada agenda", pero que volvería en un futuro cuando dispusiera de más tiempo.

A pesar de ello, la colaboradora nunca volvió y pareció que prefería compaginar 'Zapeando', de martes a jueves, con 'Oh happy Day', los lunes y viernes. Sus compromisos hicieron que no tuviese ni una noche libre para pasarse por Antena 3. Aunque no se ha confirmado nada al respecto, parece que el programa presentado por Motos muestra cierto rechazo a Simón desde su marcha.

Justo después de la salida de la colaboradora en 2017, 'El Hormiguero' rindió homenaje a todas las mujeres que formaban parte del programa con motivo del Día Internacional de la Mujer. En ese momento, el adiós de Simón no era oficial y se había comunicado que volvería. Sin embargo, no apareció en el vídeo ni un solo segundo. En cambio, aparecieron Pilar Rubio, Patricia Montero, Ana Morgade, Marta Hazas o Yibing. En ese momento, los rumores comenzaron a salir y muchos lo vieron como una venganza de Motos por preferir colaborar en otros programas, mientras que otros consideraron que la marcha de Simón ya era oficial.

Su regreso es impensable, dado que se ha desvinculado de Atresmedia. Después de dejar atrás su etapa en 'El hormiguero', en 2020 se marchó de 'Zapeando'. A pesar de ello, no ha dejado de trabajar y se la ha visto en programas como 'Persona infiltrada' (2019) en TV3 y en 'Nadie al volante' (2021) en #0.