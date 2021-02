Dura pérdida para '¡Ahora Caigo!': "Buen viaje, compañero"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

Sin embargo, este jueves, ha sido una pésima noticia la que ha invadido el concurso. El espacio de Antena 3 se caracteriza por tener un público muy activo, ya que siempre lo dan todo para animar a los concursantes y seguir el juego a Arturo Valls. Incluso algunos se han convertido en público habitual, como era el caso de Paco, quien ha fallecido.

Nada más conocer la noticia, el concurso de Antena 3 se ha pronunciado a través de sus redes sociales, en contreto en su cuenta oficial de Twiiter, para mandar un emotivo mensaje a sus famliares y recordar su paso por el espacio.

"Buen viaje, compañero. Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor. Te recordaremos con cariño", escribía el programa presentado por Arturo Valls, acompañando sus palabras con una imagen en la que se puede ver a Paco disfrutando de su tiempo en el concurso como ya era algo habitual.

Buen viaje, compañero.

Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor.

Te recordaremos con cariño.



Bon viatge, amic.

Allà on siguis segur que t’has emportat el teu ritme i bon humor.

Et recordarem amb estima. pic.twitter.com/s1kbIrMuV8