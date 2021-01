Mónica López da la razón a Rufián tras sus palabras sobre el consejero murciano: "Es una buena respuesta"

Este miércoles, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, las elecciones catalanas y Manuel Villegas, el consejero de Salud de Murcia que se ha saltado los protocolos de vacunación contra el coronavirus.

"Teniendo en cuenta que Torra dijo que 'la legislatura está agotada'... Estamos un año después sin elecciones, sin un president... ¿Hasta cuando es sostenible este Gobierno en funciones?", ha querido saber la presentadora. "Yo creo que la Generalitat es un govern agotado desde hace mucho tiempo... Lo que si que yo creo es que de aquí a febrero o mayo, sea cuando sea las elecciones, nosotros, ERC, tiene que dejar de pelearse por el pasado con la familia convergente... Lo que nos toca es desearle toda la suerte del mundo a todas las familias convergentes...", ha respondido hasta ser interrumpido por López.

"Señor Rufián, perdóneme, que queremos escuchar al consejero de Salud de Murcia", le ha pedido la comunicadora. "A ver si dimite", se le ha podido escuchar decir a Rufián antes de dar paso a la rueda de prensa. "Para nosotros todo el mundo es importante y damos a todo el mundo la oportunidad de que se vacunara de manera libre, como saben, la vacunación es decisión de cada uno", ha comenzado diciendo Manuel Villegas.

'La Hora de La 1'

"Yo me vacuné solo en la Consejería la semana pasada, pero yo no movilicé a nadie ni movilicé nada", ha aclarado el consejero murciano. "La disculpas las pido, no porque piense que no hemos actuado de manera correcta respecto al protocolo, sino porque entiendo que en la sociedad en la que estamos hay gente que está esperando a su vacuna... Pido disculpas porque seguro que hay gente que, por las declaraciones, se habrá sentido desilusionada o decepcionada con mi comportamiento. Y cuando pasa eso, yo pido disculpas"; ha asegurado Villegas.

La reacción de Rufián

Después de escuchar su "disculpa", el espacio de TVE ha vuelto a retomar la conexión con el plató. "Bueno, pues no dimite", ha resumido López tras atender a la rueda de prensa. "Hacía tiempo que no veía a alguien sufrir tanto en una rueda de prensa. No sé, yo le pondría a currar en una UCI, ya que está vacunado ¿no?", ha añadido Rufián.

"Es una buena respuesta", le ha contestado la conductora del espacio, mostrándose de acuerdo con las palabras del político antes de retomar la entrevista.