Mónica López, alto y claro a Ábalos tras no respetar la distancia de seguridad: "Deberían ser más ejemplares"

Este miércoles, José Luis Ábalos y Adriana Lastra fueron pillados en el exterior de la Cámara Baja fumando y sin guardar la distancia de seguridad, a pesar de tener bajada la mascarilla. "Prohibido fumar en el exterior y obligación de mantener una distancia de dos metros. Como Ábalos y Adriana Lastra", comentó un usuario en Twitter.

Asimismo, otras figuras políticas se pronunciaron al respecto a través de sus redes sociales. "Lastra y Ábalos protegiendo la salud de los madrileños", declaró José Ignacio Echániz, portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso de los Diputados. De la misma manera, Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, apuntó lo siguiente: "Con Ábalos y Lastra no van las reglas. Como con Celaá, ellos se creen de otra pasta. ¡Que cumplan los demás!".

Dado el revuelo, este jueves, Mónica López no pudo evitar preguntar a Ábalos al respecto. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE acudió a'La Hora de La 1' para hablar de la situación actual, haciendo hincapié en la gestión frente a la pandemia por coronavirus y en la moción de censura.

Tras tratar todos estos temas, le presentadora preguntó al entrevistado sobre la polémica foto que había protagonizado junto a Lastra. "No creo que le guste la fotografía. Es una fotografía que le hicieron ayer en el patio del Congreso, estaban usted y la señora Lastra sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad", le reprochó la presentadora. "¿No deberían ser un poco más ejemplares?", le preguntó.

"Hay gente a la que le puede impactar la imagen, tal y como usted misma la ha descrito, no me importa pedir disculpas. Pero si alguien va de buena fe, observará que uno intenta buscar un rincón para fumar... Todo el corrillo que aparece ahí son compañeros de ustedes, a los que se les advirtió de que estábamos fumando", se defendió Ábalos.

Ábalos acusa a Vox de haber difundido la imagen

Acto seguido, afirmó que les avisaron de que estaban demasiado cerca pero que no hicieron caso. "Yo no puedo actuar de otro modo. La otra idea es dejar de fumar o no salir al patio. Algo que algunos colegas suyos me dicen que no deje de hacer porque es su oportunidad para hablar", agregó.

"Si uno lo observa de buena fe, puede observar a mi director de comunicación pidiendo que se retiren", explicó. "Eso lo hizo un personal de Vox, que no les importaba lo que estaba ocurriendo dentro sino que se nutren de estas cuestiones. Y sabemos perfectamente quien lo ha hecho. Este es el acoso al que estamos sometidos algunos y, espacialmente, por la ultraderecha", concluyó.