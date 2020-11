El Monaguillo comparte una foto con la Reina Letizia y revela lo que le dijo en la intimidad

El humorista y colaborador de El Hormiguero, El Monaguillo, ha publicado este sábado, en su cuenta Instagram, una foto muy especial.

Parece que hoy El Monaguillo estaba buscando viejas fotos y se ha encontrado con una que seguramente para él tiene un valor muy importante. Y es que se puede ver al humorista al lado de una Letizia sonriente en una foto que tomada "hace años" probablemente después de algún espectáculo teatral o alguna entrega de premios.

El colaborador más dicharachero de 'El Hormiguero' admite que pasó un "buen rato" con la reina y tuvieron una "buena charla de cine y radio".

"Apasionada de la comunicación y el cine"

"Me contó que me escuchaba y le gustaba lo que hacía en radio y televisión, viniendo de ella que es una apasionada de la comunicación y el cine me cargó las pilas" ha añadido el colaborador de El Hormiguero.

Como se puede ver en la imagen, El Monaguillo aparece muy feliz de hacerse la foto con la reina que también aparece muy sonriente. "Recuerdo ese día con cariño", dice el humorista que concluye el post con un agradecimiento a la reina Letizia: "Gracias, Doña Letizia".



A partir de ahora tendremos que hacerte una reverencia, su majestad — Elena y olé�� (@Elenis14a) November 14, 2020

Jajajajaja típica foto de nochevieja, faltan las gafas con el año y el cubata — Rubén (@Rubindelbosque) November 14, 2020

Te hubiera podido nombrar marqués,conde o vizconde — santi (@santi971) November 14, 2020

La imagen y la historia tras ella ha generado muchos comentarios entre sus seguidores en Instagram.

Muchos de ellos le han felicitado por su encuentro con la reina y le han dado ánimo, pero otros, como cabía esperar, han hecho bromas con el momento.