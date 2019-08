El momento más tenso entre dos comensales de First Dates: "¡Eres un machista!"

¡Vaya chasco se ha llevado Blanca! La joven ha acudido a 'First dates' con la esperanza de poder encontrar al hombre de sus sueños y se ha topado con Toni, un chico de 22 años anclado en el siglo pasado, que nos ha dejado boquiabiertos con sus palabras.

Toni ha desvelado que es una persona extremadamente celosa: "Hasta el punto de que, si te pone un vestido... no podría". Blanca, de 19 años, no se lo podía creer y ha tildado al joven de machista, adjetivo que él ha intentado combatir sin mucho éxito: "No, porque yo friego y barro. Entonces, para mí eso no es ser machista". "Estoy flipando. O sea, ¿para ti una mujer es eso?", ha contestado enseguida. Más tarde confesó que la incomprensible justificación de Toni era lo que más le había molestado de toda la cita.

"Piensas muy mal"

Blanca ha pensado en irse más de una vez por los comentarios intolerantes de su cita, pero ha aguantado hasta el final, hasta el momento en que se ha negado a tener una segunda cita: "Es una persona con la que no podría estar en la vida. Ni de coña. No compartimos nada. Piensa de una manera que me parece que no es nada correcta. Aunque él diga que no, es machista, controlador y, a parte, muy celoso. Y yo no puedo con eso. Si me quiero poner un vestido, me lo pongo", ha sentenciado la participante del programa de citas.

"Deseo que hagas un reseteo de mente, que pienses las cosas antes de decirlas", ha expresado Blanca. "Es que yo pienso", ha respondido Toni. "Bueno, piensas pero piensas muy mal", ha finiquitado Blanca antes de despedirse del programa.

Las palabras de Blanca se han ganado los aplausos de los telespectadores de 'First dates', que han elogiado la manera en la que ha afrontado la difícil situación. Ojalá que no hayan muchos más chicos así en el especial marítimo del espacio presentado por Carlos Sobera y los participantes encuentren al amor de su vida.

#FirstDates21A Niñas de España...los chicos como Toni no os amarán, tenedlo en cuenta. Aprended de Blanca. — Dulce CC (@DulceCorcu) August 21, 2019

Olé por Blanca!!! Nadie debería aceptar salir con un tío así #FirstDates21A — Noemí OC���� (@noemi93breathe) August 21, 2019