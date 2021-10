Belén Esteban abandona en pleno directo el plató de 'Sálvame' por las burlas de sus compañeros: "Estoy harta"

Belén Esteban es colaboradora habitual de 'Sálvame' y en los últimos días ha tomado mucho protagonismo en el programa. La conocida como 'princesa del pueblo' ha sido la principal implicada en varios sucesos que le han llevado a ser noticia. Este lunes, Esteban abandonaba el plató de Telecinco en pleno directo y no se mordía la lengua al explicar los motivos que la han llevado a irse.

La boda de Anabel Pantoja, celebrada el pasado viernes en la isla de La Graciosa está ocupando el foco de la prensa rosa en los últimos días y Belén Esteban, una de las asistentes ha sido una pieza clave para conocer más detalles de la celebración. La muerte de la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, tan solo unos días antes de la celebración del enlace supuso un punto de inflexión para la familia.

Kiko Rivera se convertía en la gran ausencia en la boda de su prima, que tomaba la decisión de no acudir tras la muerte de su abuela. Anabel se mostraba decepcionada pero pese a esto conseguía darle el sí quiero a Omar Sánchez tras dos intentos fallidos en un entorno de ensueño y rodeada de sus seres queridos.

La ceremonia matrimonial fue de lo más preciosa posible, pero uno de los mejores momentos fue la fiesta posterior. Por los pocos vídeos que hemos podido ver a través de las redes sociales, todos los invitados disfrutaron al máximo, bailaron y bebieron en un evento que sin duda alguna se merecía la colaboradora de televisión después de tantos imprevistos.

En las stories de los invitados hemos podido ver como Anabel Pantoja le entregaba el ramo de novia entre lágrimas a su querida amiga, Susana Molina, a la que conocimos en la casa de 'Gran Hermano' y vimos crecer como persona en 'La isla de las tentaciones'. Ella, muy sorprendida, lloraba porque no se esperaba para nada esa sorpresa por parte de su amiga.





También hemos visto a Belén Esteban pasar de ser la 'princesa del pueblo' a ser la 'reina de la fiesta', ya que la colaboradora de televisión cogió el micrófono del dj y se puso a animar a todos los allí presentes con sus voces.

Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame'

Precisamente la princesa del pueblo comentaba este lunes algunos detalles de la boda en el plató de 'Sálvame' pero la actitud de sus compañeros terminaba por hartar a la colaboradora que se marchaba del plató diciendo, "¡Estoy harta, tío! Es que haga lo que haga… ha sido una boda maravillosa".

"Lo que querrán decir, yo me lo pasé d pm, comí, bebí, bailé y me divertí", decía Belén a Jorge Javier tras levantarse de su asiento y dirigirse fuera del plató. Además, lanzaba un mensaje al presentador del programa, asegurando que "tenían un cachondeíto" sobre la boda que no le había parecido nada bien.

Belén Esteban se va de plató harta de las críticas a Anabel Pantoja: "Tenéis un cachondeíto..." pic.twitter.com/RaAw1zJ3Yi — TVMASPI (@sebas_maspons) October 4, 2021