Mila Ximénez reaparece para transmitir un mensaje a un compañero de "Sálvame": "No tengas miedo"

La última aparición televisiva de Mila Ximénez se produjo el pasado sábado 25 de julio, cuando acudió por primera vez a "Sálvame" tras un mes fuera de los platós. Era la primera vez que la colaboradora regresaba a su programa después de que le detectaran un cáncer en un pulmón. Durante aquella entrevista, Mila Ximénez sacó orgullo y se mostró segura de que iba a ser capaz de derrotar a la enfermedad. Al parecer, el cáncer que padece no está focalizado y tiene ramificaciones que han llegado hasta el hígado y otros órganos, algo que lo convierte en inoperable y que complica el tratamiento.

Además es una enfermedad que ya vivió en sus pieles la periodista de crónica social ya que en 2015, se enfrentó a un tumor en el útero de más de ocho centímetros, que le habían encontrado en una revisión exhaustiva para ir a 'Supervivientes'. La operación fue más complicada de los esperado, pero finalmente pudo superarlo de manera positiva: "Era un tumor benigno. Estoy limpia".

Cuando Mila entró en plató con todos sus compañeros en pie y aplaudiendo, la colaboradora no pudo reprimir las lágrimas y, muy emocionada, agradeció a sus compañeros las infinitas muestras de cariño que está recibiendo y en especial a Jorge Javier Vázquez, quien se ha convertido en su gran apoyo en su lucha contra el cáncer.

Mila Ximénez sabe muy bien que los apoyos de la familia y amigos son fundamentales cuando uno está en horas bajas. Por eso, no ha dudado en transmitir todo su ánimo a Kiko Matamoros. Su compañero de programa lleva ingresado diez días a consecuencia de una infección. Aunque Kiko ha pasado días muy duros, parece que el alta está cada vez más cerca. "Si todo va bien y los antibióticos comienzan a hacer efecto podré irme a casa el jueves o el viernes", aseguraba este fin de semana en "Viva la vida".

Matamoros también ha desvelado que Mila Ximénez y Paz Padilla han estado muy pendientes en medio de sus respectivos problemas personales y le han escrito mensajes de ánimo en estos dificiles momentos. Aunque Kiko no ha querido desvelar el contenido de los mismos, sí admitía que le han servido de mucho: "No he tenido miedo. Estos días he hablado con Paz Padilla y con Mila mucho y he llegado a la conclusión de que lo mío no es nada".

MALOS MOMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE "SÁLVAME"

Además del cáncer de Mila Ximénez, cabe recordar que Paz Padilla perdió hace dos semanas a su marido precisamente por esta misma enfermedad. Desde entonces la presentadora del programa se encuentra descansando junto a su familia y reponiendo fuerzas.

Lo que parece claro es que la familia de "Sálvame" permanece unida en los peores momentos de muchos de sus colaboradores. Frente a las peleas de plató, el equipo capitaneado por Jorge Javier Vázquez parece estar a las duras y a las maduras y Kiko Matamoros lo acaba de comprobar.