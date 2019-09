Mila Ximénez cuenta el gran secreto que le preocupa dentro de 'GH VIP 7'

Mila Ximénez ha comenzado su andadura en 'GH VIP 7' con mal pie tras un inicio tormentoso. La colaboradora de 'Sálvame' tenía que entrar por una gatera y tras negarse una y otra vez con un enfado apocalíptico la organización del programa ha cedido y la concursante ha entrado por la puerta grande en la casa de Guadalix de la Sierra.

Justo después, la mayoría de los concursantes se han quedado atrapados en una habitación de aislamiento, a excepción del modelo italiano Gianmarco Onestini y el 'amigo' de la ganadora del Miriam Saavedra Hugo Castejón, que han pasado la noche en el confesionario.

La vuelta a clases definida en 4 imágenes.#GHVIPGala2 pic.twitter.com/nKQv33UUXL — Aritz (@AritzSwift) September 12, 2019

"No he venido aquí para sufrir"

La periodista del corazón ha recordado que tiene claustrofobia y ha amenazado con protagonizar el primer abandono del 'reality show' estrella de Mediaset: "Yo me voy ya mañana. No tengo edad para vivir en un búnker, para estar en el jardín y compartir cama. No he venido aquí para sufrir. No he venido aquí para eso". "Al menos has dicho que te vas mañana. Podrías haber dicho que te ibas ya hoy", ha comentado Jorge Javier Vázquez, que no acababa de tomar en serio.

Este jueves, doce de septiembre, Mila se ha serenado y ha explicado que se encuentra bastante mejor, aunque entre lágrimas: "Tengo ratos. Hay momentos muy buenos en que estoy muy bien, menos cuando se ponen a hacer planes de: "Vamos a bailar". Pues me quedo ahí un poco.... Te prometo que lo estoy intentando". "Estás en un proceso de adaptación", ha señalado el presentador de 'GH VIP', 'Supervivientes' y 'Sábado deluxe'. "Está siendo mucho más fácil de lo que pensaba", ha confesado la colaboradora de 'Sálvame'.

Así me sentía yo cuando suspendí por tercera vez primero de bachillerato #GHVIPGala2 pic.twitter.com/XYYspcI52y — Gran Hermano (@ghoficial) September 12, 2019

"No quiero que me tengan que cuidar"

La mayor preocupación de Ximénez es que sus compañeros estén demasiado pendientes de ella tras haberse operado para ponerse un balón gástrico y que la cuiden tanto que empiece a sentirse una carga para ellos: "Tengo un problema físico por el que he de comer menos, pero me preguntan y me atienden. Me quiero adaptar y no quiero ser una persona que me tengan que cuidar. Mi edad no tiene nada que ver con la de ellos, pero al menos tengo a Dinio y a Antonio David".

"Todos los miedos con los que yo entraba, como lo de compartir baño, se han hecho realidad. Cacas en el baño, un búnker sin respiradero, hemos estado encerrados unas 24 horas… Le he preguntado al súper si esto puede ir a peor y él me ha dicho: "Sin lugar a dudas"", ha comentado Mila. "Me alegra mucho verte así y sobre todo recuerda: ¡a vivir la experiencia!", ha exclamado Jorge Javier para animar a su compañera y amiga.